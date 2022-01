【清酒新世界@iM網欄】月山深層伏流水 竹の露酒造埸．三

竹の露酒造埸最有名的品牌之一就是白露垂珠了,白露垂珠在1992年正式亮相,對於這個品牌來說他們是十分認真製造的,這可以從他們的分工時間表開始說起;在他們的規定下,所有的杜氏及釀酒師都要在家裡度過他們的早午晚三餐,然後其餘時間都要勤奮上班;一共有14名釀酒師,14人會被分為7組,每組2人輪流上夜班,製作最高性能的一升盛的麹蓋法來連續生產,可說是十分敬業卻不缺人情味。

白露垂珠的清酒主要圍繞着口感醇厚和乾爽的風格,餘味清爽及散發出柔和的風味。這是一種用清酒的傳統味道來增強食物味道,以日本料理為中心,可以說是日本文化的象徵。白露垂珠在1994年被吹捧為日本第一家中小型清酒釀酒廠,在美國聯合貿易中仍被稱為「第一家地酒」。在推進歐洲等海外擴張的同時,他們將繼續保留及珍惜日本文化的精髓,不斷尋找最新的技術,用當地最好的原料釀造,不被時代潮流所擾亂。

在2002年,為了尋求適合的水,他們成功抽取到酒造地下300米從水晶層湧出來的超軟水,之後便利用此水來種植及培養他們自己的酒米,這種超軟水被稱為「月山深層伏流水」,使用這種超軟水和當地生產的酒米,以及上星期提及到的山形 KA 酵母、第 9 號酵母和第 18 號酵母,這正正就是傳統地酒的象徵!此外,這種水讓竹の露酒造埸成為了日本唯一一家擁有自己水的灌裝線的酒造,正因在日本的食品衛生法第 52 條允許灌裝和銷售原水的法例底下,所以他們同樣也是日本唯一能夠採取及銷售自己的「生水」超軟水,由於PET瓶具有吸附樹脂類異味的能力,所以他們的水都是分佈在玻璃瓶中,並出口到歐洲和美國,以提供原汁原味的特殊水。

竹の露酒造埸

地址:山形県鶴岡市羽黒町猪俣新田字田屋前133番地

電話:0235-62-2209

官網:https://www.takenotsuyu.com

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

