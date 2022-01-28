FIFA倡世界盃兩年一次 主席：非洲難民唔使偷渡浸死

足球界盛事世界盃每隔4年舉辦一次，國際足協（FIFA）近期大力提倡改制，主席恩芬天奴甚至拋出震驚全球的理由，聲稱改為每隔2年舉辦一次世界盃，將為非洲人民提供更多機會，或有助阻止非洲難民經海路偷渡遇溺死亡。

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FIFA近年一直希望改制，改為隔年舉辦世界盃。恩芬天奴（Gianni Infantino）周三（26日）出席歐洲人權組織歐洲委員會（Council of Europe）會議期間表示，改制是為足球的未來作考量，足球是希望及機會的象徵，當局必須思考足球能為人們帶來什麼。

在談及非洲情況時，恩芬天奴指應想辦法，努力讓整個世界都能參與。

隔年舉辦世界盃或能為非洲帶來希望，非洲民眾就無需穿越地中海，偷渡海外尋求更好的生活，亦能減少非洲民眾在海中喪生的機會。

恩芬天奴強調，需要給予非洲民眾機會及尊重，而非透過慈善。每隔2年舉辦一次世界盃未必是最終答案，但可進行相關討論。

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種族平權運動組織Kick It Out主席貝納（Tony Burnett）指，完全不能接受恩芬天奴的言論。貝納指非洲民眾冒著生命危險，逃離飽受戰亂的國家尋求生計，絕非隔年舉辦世界盃，僅為增加FIFA利潤這一點所能相比。

雖然大多數傳媒均是原文刊登恩芬天奴的相關言論，但這位主席其後表示，自己的言論是被斷章取義。

恩芬天奴指，他是希望提出，每個決策者都有責任改善世界各地民眾處境。若全世界包括非洲在內能夠獲得更多機會，每個人都應做出嘗試。他強調自己只是作出概括性言論，而這與改制隔年舉辦世界盃的主張沒有直接關係。

責任編輯：李俊儀