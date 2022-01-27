【市場競爭】競委會調查Foodpanda及Deliveroo 有否違反競爭條例　調查方向包括獨家合作、餐點價格等（第二版）

▲ 【市場競爭】競委會調查Foodpanda及Deliveroo 有否違反競爭條例 調查方向包括獨家合作、餐點價格等

近年香港外賣App 大行其道，有平台也主打獨家合作餐廳，競委會今日宣布，正調查Foodpanda及Deliveroo 戶戶送有否對合作的餐廳施加某些要求而違反《競爭條例》，包括有否要求餐廳與其獨家合作，阻礙餐廳與其他網上外賣平台合作；要求合作餐廳在平台的餐點價格須等同或低於店舖或其他網上外賣平台所示的價格等。

競委會調查方向包括：

1）要求餐廳與其獨家合作，或透過與合作餐廳訂立協議條款或細則，誘使這些餐廳進行獨家合作，有關要求阻礙著這些餐廳與其他網上外賣平台合作； 2）要求合作餐廳在該平台所提供的餐點價格，須等同或低於餐廳在其店舖餐牌或在其他網上外賣平台所示的價格。當中可能包括讓平台有權調整合作餐廳 所提供的價格，以達到相同效果； 3）要求合作餐廳在採用其平台的網上外賣送餐服務時，亦必須同時採用其平台的外賣自取或其他服務

競委會認爲，如出現這些要求，有可能會削弱網上外賣平台之間的競爭，亦會妨礙新晉或規模較小的網上外賣平台進入市場或擴展業務，令消費者無法享受到市場有效競爭所帶來的好處。 競委會指，任何餐飲業者如可提供關於 Foodpanda、Deliveroo 戶戶送或網上外送市場經營手法的 資料，或對有關經營手法有所關注，請於2月11日或之前填寫相關問卷。

競委會亦已接觸了餐飲業界的行業協會，邀請他們協助向其會員派發問卷。

Foodpanda：一直與相關機構保持密切溝通

Foodpanda香港發言人回應指，公司已得悉有關事件，由於目前處於調查階段，暫時沒有進一步的補充，強調一直與相關機構保持密切溝通，盡全力協助他們的調查工作以及資料收集。

戶戶送：正在並將繼續全力配合是次調查

戶戶送香港區發言人表示，正在並將繼續全力配合是次調查，與香港競爭事務委員會保持透明溝通，並一直回 覆其查詢。面對市場競爭激烈，戶戶送致力為商戶夥伴、送餐專員和顧客等所有市場持份者提供支持。

戶戶送香港區發言人又指，其目標是通過優質的外送體驗，為顧客提供物有所值的最佳美食選擇；亦以協助商戶夥伴的發展為宗旨，使他們能夠通過網上外送業務增加客源，並提供相應的工具和服務來支持他們的業務。

（第二版加入Foodpanda、Deliveroo戶戶送回應）

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記者：李哲毅