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【新股IPO】創新奇智2121首日掛牌跌逾25% 一帳面蝕670元

股樓投資 19:27 2022/01/27

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內地人工智能解決方案提供商創新奇智科技（02121）首日掛牌，股價平開報26.3元，最高曾見27元，隨後回落，並以全日低位19.6元收市，較招股價26.3元跌25.5%；全日成交2,096萬股，涉資5.04億元；以每手100股計，一手帳面蝕670元。

同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

【姜濤 x 滙豐】姜濤最新PayMe廣告有得睇 注入賀歲片精髓 姜濤：自己特別興奮【見下頁】

創新奇智公開發售部份錄得超額認購約12.89倍，國際發售部分已獲超購約1.62倍；同時以招股價下限26.3元訂價，其招股價範圍介乎26.3至27.3元，以每手100股計，一手中籤率為15%，投資者要認購15手才能穩獲一手。創新奇智聯席保薦人為瑞銀、中金及華興資本。

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該公司是次上市集資得，約45%擬用於提升研發能力；25%用於提升商業化能力；10%用於潛在戰略投資及收購；10%用於加強內部系統及提升信息基礎設施；10%用於營運資金及一般公司用途。

【姜濤 x PayMe】 PayMe群組利是用戶一周內收逾150萬封 第二輪加推7萬張28元優惠【見下頁】

此外，基石投資者軟銀旗下SVF II Zeal及美國投資基金Laurion Capital Master Fund合共認購公司763.53萬股，佔公司緊隨全球發售完成後股本約1.37%。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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記者：張以正

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創新奇智（02121） IPO 港股

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