【Chantel】姚焯菲首度化身Hip Hop美少女  為中銀香港推廣「Phone 利是」升級服務

近日人氣爆燈的15歲女歌手姚焯菲 (Chantel) 做女主角，與微辣旗下藝人馬檇鏗 (Roberto)、姊妹拍檔葉佩男及葉思男，一同拍攝中銀香港「虎年潮拜Phone利是」賀年短片，一眾藝人載歌載舞，Rap出Z世代態度，介紹中銀香港的手機銀行及 BoC Pay「Phone 利是」升級服務，其中手機銀行新增 11 至 17 歲年輕客戶登記轉數快 (FPS)，青少年可透過銀行戶口收取電子利是，其他客戶經手機銀行及 BoC Pay 更可一次過派發 10 封利是，讓市民在新春佳節輕鬆派發及收取電子利是，足不出戶也可隨時與親友互送祝福。

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在賀年短片中，一向形象乖乖女的Chantel以不同造型示人，由家中鄰家乖乖女到Hip Hop美少女都盡顯她的獨特氣質。Chantel對今次拍攝工作感到興奮，她表示：「今次的拍攝試了不少造型，當中最喜歡一身紅噹噹的hip hop look，有機會大唱rap及跳舞，對自己是一個突破，皆因粉絲大多數見到文靜的一面。」

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Chantel在賀年短片中由頭帶到尾，拍攝時更獲中銀香港個人金融及財富管理部市場營銷處助理總經理趙樂怡前來探班，獲對方送了一個訂造的金咪高峰造型粉紅蛋糕。

提到新年的拜年習俗，她表示：「我最喜歡𢭃利是，我人生『第一桶金』都是多年來儲起的成果。今個農曆新年，我雖然有工作在身，少了機會去拜年，但現在11至17歲的中銀香港客戶可以登記 『轉數快』手機收利是，即時Check埋Balance，真的好方便。」

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Chantel提到自小家人已幫她儲起利是錢，最近已為她開戶口，讓她學習自主理財：「我剛剛在中銀香港開了我入行後首個銀行戶口，並決定將今年收到的傳統利是都儲入這個戶口。爸爸媽媽都是會計師，由細到大他們已慢慢灌輸儲錢理財的概念，所以我會將利是錢放到中銀香港戶口，用來作將來進修跳舞及演戲劇之用。」

由即日起，年滿 11 歲至 17 歲的中銀香港手機銀行客戶使用流動電話號碼或電郵地址等登記「轉數快」後，可收取電子利是。此外，客戶通過「Phone 利是」，每次可在同一交易版面派發港元利是予最多 10 個持有中銀香港/其他本地銀行賬戶或儲值支付工具賬戶的收款人。 客戶可點選港幣 20、50、100 或 200 元「利是」或自訂金額，亦可在頁面中手動輸入或選擇祝福語，如 「虎年發大財」、「升職加薪」等，市民無需見面亦可同慶新春。BoC Pay 更備有「拆利是」功能，增加喜慶氣氛。

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由 1 月 31 日至 2 月 16 日內(「推廣期」)，客戶經中銀香港手機銀行或 BoC Pay 派發電子利是或於手機銀行首次登記轉數快，即可參加「Phone 利是齊齊派．虎年好『抽』得」大抽獎，有機會贏取高達港幣 8,888 元現金獎賞，名額共10名。每名客戶於推廣期內派發電子利是愈多，獲獎(備註)機會愈大。今年更新增多款虎年主題電子利是封設計及新春手機通訊程式貼紙，鼓勵市民使 用電子利是。

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備註: 每名客戶於推廣期內經中銀香港手機銀行使用「Phone利是」或 BoC Pay 使用「利是」功能，每派發電子利是一次，可獲抽獎機會一次，最多可分別獲 30 次抽獎機會。年滿18歲或以上的客戶經中銀香港手機銀行首次登記轉數快，可獲抽獎機會一次。「Phone 利是齊齊派．虎年好『抽』得」大抽獎優惠受條款及細則約束。

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記者：陳詠妍



