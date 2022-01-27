【陽光旅途@iM網欄】旅遊工作樂與悲 每逢春節不在港

一年之中，我覺得最重視的節日就是農曆新年。可能小時候環境比較差，但爸媽無論多困難，在春節也一定會買點新衣服給我們，而且又有糖果和紅包，因此從小開始都很喜歡過年。但自從加入了旅行社做領隊開始，每年春節必定要出團離港。有時候可能年廿五已經出發，連和家人吃團年飯的機會都沒有。間中一兩年，可能初二、三才出發的就比較幸運可以感受一下過年氣氛。沒辦法，農曆新年是旅遊旺季，服務行業都是這樣。

記得應該是99年的春節，是我第一年幫國內的旅行社帶團到歐洲。這個團是年初一從北京出發的，由於要先到旅行社取機票（當年還沒有電子機票，要逐張核對及取正本方能出發）、核對客人的護照及簽證並且收取相關行程及外幣。因此我年三十的早上已經乘飛機到達北京。由於要趕在旅行社關門前到達，於是到達北京後，連酒店都未入住，就帶著大行李冒著雪直接去取資料。當地的同事都已經把文件準備好，他們見到我來，非常高興熱情，因為很快就可以下班回家吃團年飯。當然我也識趣的盡快核對好！和各人道別後，獨自一人去到冷清的酒店取房間後，已經是下午六時左右。畢竟都是年三十，雖然家人不在，也希望吃頓好點的年夜飯。我想到要吃烤鴨，於是走到王府井大街去，打算順道逛一下。但我下車後就發覺有點不對勁！街上疏落的行人，兩旁早已關門的商店，加上雪花狠狠地打在面上，有種很淒清的感覺。走着走着，發現沒有什麼食店仍在營業。最後找到一間吃餃子的小店，進去就只有兩三台食客，都是一些老年單身男子。他們都用奇怪的眼光看着我這個20來歲的年輕南方人。我點了份餃子，老闆和我聊天，才知道原來北方年和香港不一樣，年三十夜是沒商店營業，包括餐廳。幸運地還可以找到東西吃！

雖然每逢佳節必出行，在孤單寂寞的同時，亦可以賺到多點收入，而且以前大多數客人都會額外的送贈紅包，記得差不多二十年前曾收到客人千元大利是！還有在海外，由於團隊眾多，很多時都會碰到一些同業朋友，也算可以互相拜年聚頭。由於以前做前線領隊的時候，每年都不在家，在最近十多年轉做幕後管理後，農曆新年我都一定選擇留在香港，不會出遊！當然這兩年就算想出行亦不可以！

最後在此先向各位讀者拜個早年，祝大家虎年身體健康、萬事如意！今年可以再度旅行！

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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