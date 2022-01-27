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【新年理財】6-8歲小朋友收到利是點算好 一文學識兒童理財

理財智慧 19:10 2022/01/27

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轉眼間距離農曆新年還有一星期，雖然今年因為受到變種病毒Omicron的影響，新年氣氛不如以往，但相信只要同心抗疫，疫情總會過去。每逢農曆新年的時候，小朋友都會收到不少利是，但作為父母，如何透過利是去灌輸正確的理財觀念? 本欄一連幾篇會根據不同年紀的小朋友，透過事例去培養他們正確的理財觀念。

同場加映: 【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

SAY NO TO 幫你儲住先

對於0-6歲的小朋友，父母的「幫你儲起佢」是最適合不過，因為年紀太少的小朋友可能對於理財仍未有具體的了解，因此由父母代為處理是最合適的。但當小朋友踏入6歲的時候，即開始進入小學階段，開始有自己的想法和願意思考，父母可以開始考慮與子女討論如何善用利是錢。

學習儲蓄

相信不少人的利是錢都是儲蓄為本，現時大部分的銀行都已經提供兒童戶口的服務，大多沒有年費或最低結餘金額的要求，因此父母可以幫子女開辦一個理財戶口，擁有第一本屬於自己的「紅薄仔」。如果開戶成功及符合一定的條件，銀行都會送贈專屬的禮物，例如錢罌和兒童銀行存摺。

學習小心保管財物

因為正式擁有「金錢」後，小朋友要學習小心保管財物的重要性，成為一個有責任心的小朋友。透過擁有利是，他們要學習保管好自己的財物，例如將利是錢放在背包中。假如小朋友不幸遺失了利是，作為父母不是責備子女或無條件賠償給他們，反而是一個學習的機會，令他們知道為自己的疏忽而承擔責任，培養他們責任心。

付出才有回報

在香港，平日照顧子女的責任都落在外傭、長輩和父母身上，變相小朋友做每件事都有人「代勞」，甚至出現「港孩」一詞，指他們依賴性強。在新年的時候，父母可以透過拜年灌輸付出才有回報的理財概念，例如小朋友要開口說出祝福語，長輩才給利是 ，希望透過一些小事才令他們明白要先付出 ( 講祝賀的說話) 才有回報 ( 利是) 。

希望各位父母可以好好把握農曆新年的機會，耐心地向子女灌溉正確的理財觀念，不是永遠都是「幫你儲住先」，因為儲蓄只是理財的其中一步。「羅馬非一日建成」為子女培養理財觀念是一個持之以恆的功課，對於他們日後的成長也有莫大的益處，因此希望父母願意多花時間去借新年的機會為子女上一課。

 

同場加映: 【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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責任編輯：陳佳恩

 

 

 

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