【新年理財】6-8歲小朋友收到利是點算好 一文學識兒童理財

轉眼間距離農曆新年還有一星期,雖然今年因為受到變種病毒Omicron的影響,新年氣氛不如以往,但相信只要同心抗疫,疫情總會過去。每逢農曆新年的時候,小朋友都會收到不少利是,但作為父母,如何透過利是去灌輸正確的理財觀念? 本欄一連幾篇會根據不同年紀的小朋友,透過事例去培養他們正確的理財觀念。

SAY NO TO 幫你儲住先

對於0-6歲的小朋友,父母的「幫你儲起佢」是最適合不過,因為年紀太少的小朋友可能對於理財仍未有具體的了解,因此由父母代為處理是最合適的。但當小朋友踏入6歲的時候,即開始進入小學階段,開始有自己的想法和願意思考,父母可以開始考慮與子女討論如何善用利是錢。

學習儲蓄

相信不少人的利是錢都是儲蓄為本,現時大部分的銀行都已經提供兒童戶口的服務,大多沒有年費或最低結餘金額的要求,因此父母可以幫子女開辦一個理財戶口,擁有第一本屬於自己的「紅薄仔」。如果開戶成功及符合一定的條件,銀行都會送贈專屬的禮物,例如錢罌和兒童銀行存摺。

學習小心保管財物

因為正式擁有「金錢」後,小朋友要學習小心保管財物的重要性,成為一個有責任心的小朋友。透過擁有利是,他們要學習保管好自己的財物,例如將利是錢放在背包中。假如小朋友不幸遺失了利是,作為父母不是責備子女或無條件賠償給他們,反而是一個學習的機會,令他們知道為自己的疏忽而承擔責任,培養他們責任心。

付出才有回報

在香港,平日照顧子女的責任都落在外傭、長輩和父母身上,變相小朋友做每件事都有人「代勞」,甚至出現「港孩」一詞,指他們依賴性強。在新年的時候,父母可以透過拜年灌輸付出才有回報的理財概念,例如小朋友要開口說出祝福語,長輩才給利是 ,希望透過一些小事才令他們明白要先付出 ( 講祝賀的說話) 才有回報 ( 利是) 。

希望各位父母可以好好把握農曆新年的機會,耐心地向子女灌溉正確的理財觀念,不是永遠都是「幫你儲住先」,因為儲蓄只是理財的其中一步。「羅馬非一日建成」為子女培養理財觀念是一個持之以恆的功課,對於他們日後的成長也有莫大的益處,因此希望父母願意多花時間去借新年的機會為子女上一課。

