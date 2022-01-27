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【 新年好去處】Broadway舉行「新年願望可達到」　巨型隨意門登陸Fashion Walk（多圖）

商業 19:15 2022/01/27

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百老滙宣布聯乘Doraemon，由即日起至2月10日於銅鑼灣Fashion Walk舉行「新年願望可達到」期間限定活動，場內設有新春限定打卡位。（百老滙提供圖片）

百老滙宣布聯乘Doraemon，由即日起至2月10日於銅鑼灣Fashion Walk舉行「新年願望可達到」期間限定活動，場內設有新春限定打卡位。

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【屈臣氏】屈臣氏拓展中東市場　新店橫跨GCC多個地區

完成打卡   帶走限量版Doraemon錦囊袋
場內設有新春限定打卡位，最為吸引的要數設於Fashion Walk地下中庭的一道巨型「隨意門」裝置。旁邊更有的大型Doraemon公仔坐鎮，整個打卡位充滿新春氣氛。
 
於今次「新年願望可達到」活動期間，市民只要到場完成打卡任務，便可免費換領限量版Doraemon錦囊袋乙個，數量有限，送完即止。
 
任務流程如下：
1. 讚好「 Broadway百老滙」Facebook專頁或追蹤@broadwayhk Instagram帳號
2.與現場的Doraemon拍照留念
3.上傳照片至你的Facebook或Instagram (限時動態／帖子)，加上指定Hashtag
（ 參加者可於現場掃描場內的二維碼，轉到百老滙官方網址以複製指定Hashtag）
4.完成後即可成功換取限量版Doraemon錦囊袋乙個
  
同場展出Doraemon造型禮品 
現場除了大型Doraemon公仔之外，亦展出了分別印上W、I、S、H 字母的Doraemon領巾立方體裝置。同時設有一系列於較早前推出的Doraemon造型禮品，分別有茶具及餐具套裝、家居用品及各式袋類等。
 
除了打卡任務，大家亦可登入「新年願望可達到」網站，於網上寫上願望或祝福，製作個人風格御守，同時亦可求取開運靈籤，預測來年運勢。

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責任編輯：李智美

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