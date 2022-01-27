【有相睇】公屋靠罕有豪華靚裝吸客　竹園北邨三房未補價360萬沽　代理︰逆市高價無阻力

疫情之下，眾多放盤業主減價求售，但有公屋業主成功以高於銀行估價沽出單位。富誠地產鄭穗香表示，竹園北邨柏園樓3房單位綠表成交，單位位處極高層，且附設品味裝修，放盤不足3個星期，即獲綠表人士承接。

單位圖片（由代理提供）

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成交單位為竹園北邨柏園樓高層17室，屬三房間隔，實用面積485平方呎，座向西面望獅子山景，日前以360萬元（綠表）成交，實用呎價7,423元。代理指，業主於去年12月綠表開價390萬元，相比銀行估值之綠表340萬元，高出50萬元，但即使開價超出於銀行估值，仍可以最優勢之政府擔保期條件吸引大量二手買家。代理續稱，竹園北邨是租者置其屋計劃屋邨，二手放盤量寥寥可數，成交單位既屬高層優質三房戶，又附設6年新裝，形容是次成交單位「逆市高價無阻力」。

資料顯示，竹園北邨位於黃大仙穎竹街8號，為租者置其屋計劃屋邨，共設8座，當中包括租用單位及自置單位。據悉，原業主於2016年01月以220萬元（綠表）購入，持有單位6年，是次轉手賬面獲利約140萬元，期間升值近63.6%。

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