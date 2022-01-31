【區塊鏈技術】2022年聚焦4大趨勢　BaaS低成本高效益部署、NFT繼續大熱

▲ 基於區塊鏈技術的加密貨幣市場迅速擴張，惟各類加密貨幣的應用及認受性各有不同。今年的區塊鏈技術將有何關鍵應用趨勢？

區塊鏈（Blockchain）被視為金融科技（FinTech）關鍵技術，吸引全球金融界積極部署有關解決方案。面對2022年新一波數碼浪潮，區塊鏈技術將有何關鍵應用趨勢？

據區塊鏈技術供應商V Systems董事楊再勇（Alex）預測，今年區塊鏈發展的4大重要趨勢包括：

1/ 應用區塊鏈即服務（BaaS）

2/ 監管科技（Regulatory Tech，RegTech）

3/ 去中心化金融（Decentralized Finance，DeFi）

4/ 非同質化代幣（NFT）

重視監管科技 防修改減欺詐

為了簡化區塊鏈項目部署，Alex指出，市場將對區塊鏈即服務（BaaS）或第3方數碼產品管理公司的需求大增。其中BaaS是由區塊鏈應用開發者提供幫助用戶創建、管理和維護企業級區塊鏈網絡的服務平台。

金融企業追求低成本高效益的BaaS，讓他們可以毋須顧慮到採納新技術的成本或經常開支，同時可運用區塊鏈技術協助傳統的金融產品數碼化

舉例指，該供應商亦有針對此應用趨勢為金融企業提供BaaS，協助其業務落實使用區塊鏈解決方案

金融業長期受到嚴謹監管，更需努力跟上千變萬化的新監管制度及要求，承受巨大壓力。他引述海外機構報告指出，全球金融機構過去10年因違反監管條例，支付了近3,320億美元（約2.6萬億港元）罰款。金融業因此愈來愈重視監管科技（RegTech）議題，並視之為非常重要的解決方案。他解釋，區塊鏈技術應用於監管科技，不僅可防止儲存於區塊鏈上的資訊被修改，還可提升可追溯性和更快提供分析，減少欺詐風險。

▲ 區塊鏈技術供應商V Systems董事Alex Yang分享，金融企業追求低成本高效益的BaaS，協助業務落實使用區塊鏈解決方案。（受訪者提供圖片）

目前市場上的監管科技，大多擁有自動化流程優勢，藉着人工智能（AI）和機器學習等幫助，更有效地根據新法規，協助進行風險資料問責、合規評估、內部控制等工作。

區塊鏈技術本質上是去中心化，數據紀錄特色包括信息加密、不可逆轉、不可修改，以及去中央化。引述外媒CNBC近日報道，去年全球有約2億美元（約15.6億港元）投入去中心化金融（DeFi）服務。因此Alex認為，今年在DeFi的需求將持續增加。

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加密幣應用增 解決流動障礙

DeFi透過智能合約（Smart contract）允許點對點的方式完成交易、支付等各種金融服務，因此帶來不少創新與便利。他舉例，

V Systems亦有針對此趨勢，夥拍財富管理公司，提供訂製方案數碼化傳統的金融產品如基金。服務容許用戶能透過數碼錢包，快速及安全地進行交易。

至於在2020年下半年興起的NFT熱潮，在2021年NFT市場交易量攀升至230億美元（約1,790億港元），Alex預計NFT將繼續成為今年最大應用趨勢之一，不少平台會繼續藉此建立數碼藝術品與收藏品市場。

此外，他又認為，目前NFT、DeFi服務愈見愈多，亦增加加密貨幣的應用場地以及用戶數量。因此，結合NFT與DeFi服務亦具發展潛力，同時可解決多鏈生態的流動性障礙，讓加密資產能夠更便利、快速的在各個生態系統之間轉換。

記者：張寶燕

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