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【帶你睇盤】鄰近屯門站　兩房呎價僅12500元　有追落後潛力

股樓投資 21:03 2022/01/27

分享：

樓價持續高企，不少人都到屯門尋寶，因為該區樓價向來低水，而且受惠日後的基建發展。今次介紹的單位為大興花園2期5座低層C室，實用面積464平方呎，兩房間隔，現叫價580萬元，可受惠新按保計劃，承造最高九成按揭，首期只需58萬元。 

資料顯示，大興花園分兩期發展，由15座物業組成，提供3,647個單位。屋苑最大賣點是交通便利，鄰近港鐵屯門站，附近亦有商場，但呎價仍然低水，且比市中心平，以今次推介的單位為例，實用呎價僅12,500元。

單位相

    點擊圖片放大
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放盤單位 屯門大興花園2期5座低層C室（物業編號：AN225008）
實用面積 464平方呎
間隔 兩房
叫價 580萬元
賣點 鑽石廳型、私隱度高、間隔四正、企理裝修

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰  

https://bit.ly/3u1vUSj

註︰  

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 黃卓賢

屯門 私人屋苑 大興花園

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