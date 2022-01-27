【帶你睇盤】鄰近屯門站　兩房呎價僅12500元　有追落後潛力

樓價持續高企，不少人都到屯門尋寶，因為該區樓價向來低水，而且受惠日後的基建發展。今次介紹的單位為大興花園2期5座低層C室，實用面積464平方呎，兩房間隔，現叫價580萬元，可受惠新按保計劃，承造最高九成按揭，首期只需58萬元。

資料顯示，大興花園分兩期發展，由15座物業組成，提供3,647個單位。屋苑最大賣點是交通便利，鄰近港鐵屯門站，附近亦有商場，但呎價仍然低水，且比市中心平，以今次推介的單位為例，實用呎價僅12,500元。

單位相

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放盤單位 屯門大興花園2期5座低層C室（物業編號：AN225008） 實用面積 464平方呎 間隔 兩房 叫價 580萬元 賣點 鑽石廳型、私隱度高、間隔四正、企理裝修

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註︰

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