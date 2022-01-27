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【新股IPO】華醫網科技申請來港上市 紅杉有份投資

股樓投資 18:56 2022/01/27

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內地醫療衛生人員在綫平台華醫網科技申請來港上市，並已委任美銀及海通國際為聯席保薦人。根據華醫網科技初步招股文件顯示，該公司主要為醫療衛生人員提供數字醫學教育解決方案，向及公眾推出數字健康服務解決方案，以及向醫藥及醫療設備公司提供數字醫療營銷解決方案。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

華醫網上市前投資者包括紅杉，及多名個人投資者。公司於2021年首三季錄收入2.32億元人民幣，按年增長40.5%，期內錄得溢利1,400.3萬元人民幣，對比2020年同期為虧損464.5萬元人民幣。

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是次集資所得將用於業務擴張及升級；用於鞏固數字平台及升級AI應用；用於探索戰略合作、投資及收購；及用於營運資金及其他一般企業用途。

同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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記者：張以正

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