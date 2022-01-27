【電動車】Tesla業績勝預期　Elon Musk：今年不推新車　未研發廉價版車

美國電動車生產商特斯拉（Tesla，TSLA）周三（26日）公布第四季業績，收入按年增65％，好過市場預期。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在業績發布會上表示，該公司今年不會推出新車型，亦暫時不打算研發較為廉價的車款。

Tesla本季度收入為177.2億美元，高過分析師預期165.7億美元，按年增長 65%。調整後每股賺2.52美元，高過預期的每股2.36美元。汽車收入為159.7億美元，按年增長71% 。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

Elon Musk表示，由於晶片短缺持續，令公司無法推出新型號車。他指出如果Tesla去年推出一款新車，由於晶片短缺，汽車交付量只會一樣，所以今年不會推出新的車款。

Elon Musk又指，目前還未開發較廉價的Tesla車款，即售價為2.5萬美元的電動車。不過他補充在未來或有可能推出這款車。Elon Musk曾在2008年表示Tesla需要大約三年的時間來開發較廉價的車款，並在2020年稱大約三年後可以製造出售價為2.5萬美元的電動車。

【延伸閱讀】大摩料美股將現波動 嚴選17隻防禦型股份應對 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠