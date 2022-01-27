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【電動車】Tesla業績勝預期　Elon Musk：今年不推新車　未研發廉價版車

股樓投資 20:09 2022/01/27

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美國電動車生產商特斯拉（Tesla，TSLA）周三（26日）公布第四季業績，收入按年增65％，好過市場預期。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在業績發布會上表示，該公司今年不會推出新車型，亦暫時不打算研發較為廉價的車款。

Tesla本季度收入為177.2億美元，高過分析師預期165.7億美元，按年增長 65%。調整後每股賺2.52美元，高過預期的每股2.36美元。汽車收入為159.7億美元，按年增長71% 。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

Elon Musk表示，由於晶片短缺持續，令公司無法推出新型號車。他指出如果Tesla去年推出一款新車，由於晶片短缺，汽車交付量只會一樣，所以今年不會推出新的車款。

Elon Musk又指，目前還未開發較廉價的Tesla車款，即售價為2.5萬美元的電動車。不過他補充在未來或有可能推出這款車。Elon Musk曾在2008年表示Tesla需要大約三年的時間來開發較廉價的車款，並在2020年稱大約三年後可以製造出售價為2.5萬美元的電動車。

【延伸閱讀】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對　【下一頁

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同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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