【高銀財困】信銀國際入稟追討高銀11億　要求取消高銀環球廣場交易

近年高銀金融 （00530） 屢傳財困，信銀國際昨日入稟高院向高銀追討11億元。法庭文件顯示，信銀國際為原告，高銀金融被申索9.9億元欠款以及9563萬應計利息，信銀國際同時要求公司取消去年10月涉及高銀環球廣場（Goldin Financial Global Square）股權轉讓予離岸公司kensington phoenix limited的交易。

根據文件，信銀國際在2017年12月向當時持有高銀環球廣場40%權益的Infinite Blossom Limited 提供9.9億項目貸款，其後Infinite Blossom Limited將項目出售後，項目貸款由高銀承擔。

去年10月潘蘇通旗下高銀環球廣場（Goldin Financial Global Square）去年發新股，將9998股轉讓予離岸公司kensington phoenix limited，信銀國際要求取消交易。

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