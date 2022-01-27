  • 20°C
香港時間 : 2022127日 (四) 18:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全球經濟】ACCA與IMA：Omicron對全球經濟活動影響料溫和　高通脹將持續更長時間

宏觀解讀 18:29 2022/01/27

分享：

ACCA與IMA預計，Omicron對全球經濟活動影響料溫和，惟高通脹將持續更長時間。

ACCA（特許公認會計師公會）和IMA（美國管理會計師協會）聯合發佈的2021年第四季度《全球經濟狀況調查報告》顯示，第四季度全球訂單量變化不大，僅增加1個百分點，預示2022年伊始，全球經濟復甦仍將保持較為平穩的態勢。

是次調查於2021年11月底至12月初開展，受Omicron蔓延影響，第四季度受訪者對全球經濟的信心下降了12個百分點。與第三季度相比，其它經濟活動關鍵指標變化相對較小，資本支出指數上升1個百分點，就業指數下降6個百分點。

本季度調查的「擔憂指數」，即衡量對客戶和供應商可能倒閉的擔憂指數，在第四季度也幾乎保持不變，但略高於疫情前水平。

此外，ACCA和IMA認為，2022年經濟環境將進一步回歸常態，全球GDP預計增長4%左右。回歸常態的主要表現包括：家庭儲蓄減少抵消疫情相關財政支持的降低；供應短缺問題得到緩解；就業水平繼續增長。儘管Omicron可能影響消費支出、導致曠工，進而拖慢經濟增長步伐，但它對全球經濟活動的影響應該比較溫和，且很可能相對短暫。

報告顯示，今年面臨的最大經濟風險是：本已高企的通脹還會持續更長時間，或多或少是由於長期的供應短缺所致。通脹意外上漲可能引發更嚴重的貨幣緊縮，超出目前金融市場預期，其影響是拖慢全球經濟增速，進一步推遲其恢復到疫情前的發展趨勢。

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

相關文章﹕

【全球經濟】IMF：下調全球經濟增長預測　因中美復甦減弱

世銀下調今年全球經濟增長預測 受疫情及供應鏈影響

【經濟展望】中行劉金：全球經濟增長將減緩　惟年內通脹料持續升溫

開啟hket App，閱讀全文
經濟數據表現 疫情 經濟狀況 GDP

上一篇文章

【高銀財困】信銀國際入稟追討高銀11億　要求取消高銀環球廣場交易

下一篇文章

【新股IPO】跨境支付金融科技初創PingPong擬來港上市　傳計劃集資78億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】聯儲局公布議息結果、3月加息無懸念　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）
【美國加息】聯儲局公布議息結果、3月加息無懸念　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）
【內房危機】恒大違約、股價曾跌近一成　橡樹資本據報控制了恒大元朗「皇宮屋」地皮
【內房危機】恒大違約、股價曾跌近一成　橡樹資本據報控制了恒大元朗「皇宮屋」地皮
【美股期貨】道指期貨跌36點　納指期貨轉升10點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌36點　納指期貨轉升10點（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行周六營業時間、多間銀行停葵涌邨分行服務（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行周六營業時間、多間銀行停葵涌邨分行服務（不斷更新）
【港股夜期】夜期彈154點　恒生指數跌482點　阿里巴巴跌7%創新低、滙豐逆市升1%（不斷更新）
【港股夜期】夜期彈154點　恒生指數跌482點　阿里巴巴跌7%創新低、滙豐逆市升1%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港6%　下試港新低水平（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港6%　下試港新低水平（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款