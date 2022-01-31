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【虎年2022】新年好去處　一文看清各大商場賀歲活動及優惠

商業 09:00 2022/01/31

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各大商場仍然積極舉行賀歲活動。（商場提供圖片）

明天便是大年初一，雖然今年仍需在疫情下過年，但各大商場仍然積極舉行賀歲活動，此文將盡數新年各個商場的活動及消費優惠。

【新年利是】 虛擬銀行ZA員工獲1000元「收爐利是」　提前年廿六收爐

  • 信和集團旗下6大商場

屯門市廣場、奧海城、荃新天地等，推出「Love in the City」活動；尖沙咀中心及帝國中心外牆，將設有4,000平方米的巨型LED心意卡。【更多詳情】

  • 新地旗下上水廣場及PopWalk天晉滙

由即日起至3月底，推出「嚐美食．淘金樂」活動，送出高達100萬獎金獎品。同時加推晚市外賣自取100%回贈，消費100元送100元。

  • Citywalk

即日起至2月15日，與本地插畫界家鄭琪琪（Kiki）聯乘，其Cataholic Wonderland的3個可愛角色進駐商場主題佈置，更推出一套兩款獨家限量版「Citywalk • Cataholic Wonderland虎年竹福利是封」。

  • 東港城

由即日起，於東港城餐飲商戶預先訂購外賣自取美食，即可享高達5折驚喜優惠。於場內食肆惠顧堂食或外賣自取，更額外可享「餐飲激賞回贈」高達40%。【更多詳情】

  • MegaBox

MegaBox 聯乘Deliveroo 戶戶送，即日起推出優惠碼「MEGABOX25」，集合25間MegaBox環球美食餐廳，於Deliveroo戶戶送外賣平台消費滿100元，即減25元優惠。【更多詳情】

  • MOKO新世紀廣場

即日起至2月15日，多個商戶特設新春購物優惠，提供包羅萬有應節食品，包括糖果禮盒、花茶禮盒及滋潤補品等。2月28日前，場內更有日系「鳥語幸福」主題裝置。

  • Fashion Walk

即日起至2月10日，百老滙聯乘於銅鑼灣Fashion Walk舉行「新年願望可達到」期間限定活動，設巨型「隨意門」打卡裝置。【更多詳情】

  • 太古城中心

舉行「春日快樂遊園」主題活動至2月15日，設有三色「結緣鳥居」及「七彩祈歲達磨」，更特別推出「楽滿祝福」利是封套裝。

【元宇宙】首個「元宇宙年宵」登陸香港 虛擬年宵初體驗

【新年商機】花墟帶旺利是揮春生意　商戶薄利多銷生意增1至2成

責任編輯：葉泳珊

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