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【數碼轉型】本地化AI資料擷取工具　針對辨識繁體中文

科技 11:00 2022/01/31

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軟件開發公司Oursky的成長駭客（Growth Hacker）表示，團隊在2019年初，開發AI資料擷取及整合工具，快速將紙本資料數碼化，助企業提升行政工作處理效率。

行政工作是企業運作中不可或缺的一部分，企業在疫情下加速數碼轉型步伐，文書處理自動化需求亦隨之增加。

市場上少有針對中文版本，繁體字的文書處理自動化工具就更少，有本地軟件開發公司早已開始利用人工智能（AI）訓練文件擷取模型，開發新應用。

本地軟件開發公司Oursky的成長駭客（Growth Hacker）楊婉翔分享，過去不少企業反映，需要一些數碼工具協助掃描和上傳文件。其團隊在2019年初開發針對香港市場的應用方案，推出AI資料擷取及整合工具，並擴大使用層面至公營機構或企業的電子審批過程中。

【數碼轉型】CFO重塑職能不再只「數鈔票」　數據管理成學問

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應急錢計劃消費券曾用

楊婉翔指，

該AI工具還可掃描繁體中文，針對本地市場客戶需要。

過去曾應用於李嘉誠基金會的中小企「應急錢」計劃，幫助處理申請者的商業登記證；一些停車場的會員計劃；以及在港府推出的電子消費券計劃中採用。

她解釋，用戶可以透過手機App或網站直接使用工具，系統會即時自動校正影像，調整光暗及對比度後，通過深度學習人工神經網絡（Artificial Neural Network，ANN）技術，按已設置的數據擷取模型，進行影像計算及分析，擷取所需數據。

為了應對不同企業需求，現時該公司的工具辨識文件類型多達30種，包括一般政府牌照、許可證、銀行月結單、購物收據、運貨單等。

【數碼轉型】AI融合數碼方案助改革　數碼財富管理增4優勢

今年擬針對改善用戶體驗

研發一向不易，該公司早前約7個月時間，投入逾600萬元資金開發該工具，尤其針對時下用戶習慣使用手機直接拍攝文件，遙距工作趨勢而設。

在研發初期，團隊需要設置通用的擷取模型，方便商業客戶此後直接接駁至其系統或任何軟件之中，處理文件。不過測試發現，不少文件上的水印將會影響掃描準確率，因此訓練AI模組期間進行調整，解決該問題。目前用戶在上傳影像後數秒，即可完成自動化擷取數據的步驟。

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在香港市場作起點，取得不少應用例子助業界參考後，她指團隊早前更陸續拓展市場至新加坡及加拿大，為一些電訊行業及商場等提供在地化方案。由於早前已有訓練類似的通用擷取模型，她透露，最快一天內已可完成部署，而較複雜的模型則估計花約一星期。

在今年內，該項目團隊計劃針對改善用戶體驗，例如用戶在拍攝時若出現手震等情況，影響文件辨識度，在前端設有即時提示，告知用戶須調整或重新拍攝，助提升處理效率。

而楊婉翔目前擔任的工作崗位，注重數據思維，須利用數據化及自動化方法，調整研發方向。

記者：張寶燕

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