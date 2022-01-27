【騰訊700】騰訊傳有意私有化 內地遊戲直播平台鬥魚

外電引述消息人士報道，年前推動內地兩大遊戲直播平台鬥魚（美：DOYU）及虎牙（美：HUYA）合併不果的騰訊（00700），有意於今年內將鬥魚私有化。一旦落實，有望成為騰訊繼私有化內地搜索引擎服務商搜狗後，另一個內地大型併購。騰訊周四收報463元，跌2.2%。

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目前，騰訊是鬥魚的最大股東，持有其37％權益。消息人士指，騰訊希望至少與一家私募股權投資公司合作完成這筆交易，目前正在與投資銀行談判。消息人士指，騰訊計劃於今年完成這筆交易。

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騰訊早前曾積極推動鬥魚及虎牙合併，惟市場監管總局去年中宣布，根據反壟斷法規定，禁止在下遊遊戲直播市佔率分別達40%和30%的虎牙與鬥魚合併。騰訊今次傳出有意加強投資的鬥魚，市傳內部高層對公司未來發展的方向上出現分歧。

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