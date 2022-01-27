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【年度品牌】全球500強品牌價值排行榜出爐　蘋果創歷史新高蟬聯冠軍寶座

科技 19:06 2022/01/27

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Brand Finance日前發表「2022年全球品牌價值500強」報告，蘋果（Apple）再度蟬聯冠軍寶座，在去年以35％的增長率，獲得逾3,000億美元的品牌價值，創下歷史新高。（AFP）

英國品牌顧問公司Brand Finance日前發表「2022年全球品牌價值500強」報告，蘋果（Apple）再度蟬聯冠軍寶座，在去年以35％的增長率，獲得逾3,000億美元的品牌價值，創下歷史新高。

【科技預測】預測未來 10 年科技演變  實體虛擬混合

電商亞馬遜（Amazon）則以3,503億美元（約2.7萬億港元）排名第二，品牌價值增長率為38％。至於Google的品牌價值同樣也增長38％，至2,634億美元（約2萬億港元），排名第三。微軟則以1,842億美元（約1.4萬億港元）名列第四，而排名第五的Walmart的品牌價值則為1,119億美元（約8千億港元），排名第六至第十名依次為三星、Facebook、ISBC、華為與Verizon。

英國品牌顧問公司Brand Finance日前發表「2022年全球品牌價值500強」報告，蘋果（Apple）再度蟬聯冠軍寶座。（Brand Finance）

【2022壬寅虎年】最好創業時機係幾時？ 虛擬地產、NFT等繼續當旺

報告提到，主打影音短片的社交平台TikTok，其品牌價值的增長速度也十分驚人。品牌這次以590億美元躋身全球品牌價值排名榜的第十八名，其品牌價值由2021年的187億美元增長至2022年的590億美元，年增長率高達215％，成為這次排行榜中新晉品牌的最大黑馬。

【NFT資產安全】 NFT熱潮襲港 專家教路提防風險陷阱

責任編輯：廖淑瑩

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