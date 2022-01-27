【加密貨幣犯罪】去年加密貨幣洗錢達670億元　DeFi犯罪急增15%

▲ 在涉及洗錢的86億美元中，約有17%是用於去中心化金融（DeFi）平台，比例較2020年急升15%。（法新社）

近年加密貨幣愈趨盛行，被犯罪分子利用的情況亦相應上升。區塊鏈分析公司Chainalysis報告顯示，網絡犯罪分子2021年利用加密貨幣洗錢的金額，高達86億美元（約670億港元），按年大增30%。

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報告提到，自2017年以來，網絡犯罪分子利用加密貨幣洗錢已超過330億美元（約2,570億港元），當中大部分是轉移到集中式交易所（centralised exchanges）。Chainalysis表示，由於去年合法和非法加密貨幣活動的大幅增長，洗錢活動急劇增加亦是意料之內。

17%用於DeFi平台

在涉及洗錢的86億美元中，約有17%是用於去中心化金融（DeFi）平台，比例較2020年急升15%。

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Chainalysis強調，去年洗錢的86億美元是來自加密貨幣原生犯罪的資金，例如暗網市場銷售或勒索軟件攻擊，當中利潤部分是加密貨幣而不是法定貨幣。然而，要衡量有多少錢是來自線下犯罪的法幣，例如傳統的毒品販運，再被轉化為加密貨幣來進行洗錢，這就比較困難。

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責任編輯：陳卓賢