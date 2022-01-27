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【有相睇】愉景新城再現「時光倒流價」　造價重返2020年底　買家深信是「撈底」時機 

股樓投資 18:21 2022/01/27

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臨近年尾，買家加快入市。美聯物業鍾家豪說，荃灣愉景新城7座高層C室，實用面積485平方呎，兩房間隔，業主一直出租單位，及至上月租客搬出，決定轉租為賣，原叫價750萬元，經議價後，終減價10.2萬元，以739.8萬元出售上址，實用呎價約15,254元。 

代理續說，買家見近期減價成交增多，覺得上址叫價接近「撈底價」，加上擔心農曆新年後出現小陽春，為免與人競爭，所以加快入市。翻查成交紀錄，同座同室但低一層單位，於2020年以底以740萬元易手。換言之，今次成交價重返一年多前的水平。 

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同場加映【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

從代理提供的單位相片可見，單位裝修企理。資料顯示，原業主於2010年3月以279萬元買入單位，持貨12年，現賬面獲利460.8萬元，物業期內升值約1.7倍。

同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 愉景新城

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