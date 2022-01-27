國際金融股揀咩？ 滙豐5 vs 高盛GS.US vs 美國銀行BAC.US

在加息週期影響下，究竟應揀國際金融股？還是本地金融股比較穩妥？有觀眾關心滙豐 （00005） 、高盛（GS.US）、美國銀行（BAC.US）邊隻可入？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）卻另有推介！立即點擊收看／收聽：【精華速睇】

*重溫今早《 ET 開市直擊》議息結果揭盅大市點走 Tesla 績後股價能否坐火箭？*【按此速睇－附time code】

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03：02 - 重溫鮑威爾公布議息結果

03：49 - 港股今日焦點速覽

04：50 - 美股外圍市況速覽 + 港股 ADR 表現

06：45 - 亞太股市早段市況速報

07：21 - 鮑威爾表明不理美股死活 增添美股不明朗因素

11：18 - 美股好淡未明 息率方向更明確短期可留意

12：19 - 美股用周一低位做防守

12：40 - 標普波動正常化 現水平追沽值搏率不高

14：51 - 觀眾問股：持有蘋果（ AAPL.US ）、 NVIDIA （ NVDA.US） 、台積電（ TSM.US ）要沽清嗎？

16：24 - 微軟 （MSFT.US） 已試低位 美股已到中長綫買貨時機

19：25 - 想減倉揀邊隻？蘋果（ AAPL.US ） vs NVIDIA （ NVDA.US） vs 台積電（ TSM.US ）

20：14 - 揀價值股仍要留意增長 料市場選高通（ QCOM.US ）

22：22 - Tesla （ TSLA.US ）業績符合市場預期

24：57 - Tesla （ TSLA.US ）今年不推新車怎解讀？

26：30 - Tesla （ TSLA.US ）績後股價未有特別驚喜

27：10 - 港股開市前市況速報

31：49 - 港股開市初段市況速報

33：03 - 港股會否受加息影響 反彈浪完未

35：28 - 留意歷史數據 美股弱不一定港股升

37：40 - 市場對內地放水預期有變 、 A 股殺估值 港股去向農曆新年後才有明確方向

39：12 - 可留意債務上炒作味濃的股份 中國平安 （ 02318 ） 或成翻身股

44：57 - 買銀行股睇兩大因素：利率、經濟增長

46：50 - 觀眾問股： Tesla （ TSLA.US ）有機會見 900 美元水平？可否 900 美元水平加注？

47：19 - 預計 Tesla （ TSLA.US ）短綫於 800 至 1000 美元

48：55 - 拜登仍未通過法案 新能源現時宜減倉

50：15 - 拜登如落台 對美股是好消息？

56：52 - 觀眾問股：創科實業 （ 00669 ） 分別 163 元、 146 元有貨 現否加注？可否返家鄉？

59：25 - 觀眾問股： Google （ GOOG.US ）市盈率回落至 25 以下 算是價值股嗎？

1：01：01 - 觀眾問股： Honeywell （ HON.US ）、波音（ BA.US ）可加注搏烏俄地緣政治風險下炒上？

1：06：48 - 港股開市初段市況速報

1：07：07 - 科技股、銀行股、本地地產股速報

1：08：02 - 教育股速報 開市初段續跌

1：08：54 - 財經日誌提提你