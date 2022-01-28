日本美味棒唔再賣10日圓 不敵通脹43年來首加價

日本零食「美味棒」不但是日本國民的童年回憶，亦深受港人歡迎。「美味棒」公司Yaokin宣布，因近期通脹決定43年來首次加價。據悉「美味棒」將加價2日圓（約0.14港元），消息令不少日本民眾感到驚訝及難過。

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外媒引述消息人士報道，Yaokin從今年4月起，將「美味棒」從現時的10日圓（約0.68港元）加價至12日圓（約0.81港元），加價幅度達2成。是次為Yaokin自1979年銷售「美味棒」起，43年來首度加價。

部分「美味棒」口味

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雖然西方物價不斷飆升，但日本過去數十年經歷長時間通縮的陰影，令大部分日本公司憂慮客戶流失而拒絕全面加價。

難怪有日本家庭主婦接受路透社訪問指，由於「美味棒」價格長期維持不變，加價2日圓已屬一件大事，坦言對消息感到驚訝。有部分「美味棒」粉絲更指，加價象徵一個時代的終結。

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「美味棒」價格低廉，一直廣受兒童歡迎。日本一名51歲家庭主婦指，「美味棒」加價反映通脹正衝擊廉價零食市場，對此感到難過。有負責為小食店採購零食的人士透露，「美味棒」加價或會令其他食品商仿效，紛紛宣布加價。

除了原材料成本價格上漲外，日圓疲弱亦推高進口成本，部分日本食品製造商選擇減少食品份量應對。「美味棒」每年銷量達7億條，擁有多達15種口味，其中以粟米濃湯口味最受歡迎。

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責任編輯：李俊儀