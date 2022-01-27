俄羅斯指制裁普京無用 俄高官禁持有外國資產

美國總統拜登早前因應俄羅斯與烏克蘭局勢緊張，威脅要直接制裁俄羅斯總統普京。但俄羅斯反擊美國，指俄羅斯禁止高官持有外國資產，直言制裁普京個人並沒有用。

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拜登（Joe Biden）周二（25日）到訪華盛頓一間企業時，有記者詢問如果俄羅斯入侵烏克蘭，拜登是否會直接對普京實施制裁。拜登明確表示會這樣做。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三（26日）回應華府的威脅，指這些威脅毫無價值，因為俄羅斯高官不准持有外國資產。

但佩斯科夫指美方舉動，將嚴重損害對各界為緩解烏克蘭緊張局勢所作的外交努力。他表示華府行徑在政治層面上並無為俄方帶來痛苦，但具有破壞性。

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克里姆林宮早前表示，任何針對普京個人的制裁行動等同越過紅線，又警告此舉將導致雙邊關係破裂。

外媒引述一名美國高官指，美方提出的潛在經濟制裁措施，將遠超俄羅斯2014年吞併克里米亞後面對的制裁，包括限制人工智能、量子計算及航天領域高科技設備出口。

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責任編輯：鄭錦玲