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Spotify拒下架失實疫苗資訊節目 寧願將投訴人歌曲下架

環球社會熱點 18:28 2022/01/27

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美國廣播節目主持人Joe Rogan 在音樂串流平台Spotify所主持的節目內，散播新冠疫苗錯誤資訊，引起加拿大搖滾歌手Neil Young不滿。Neil Young向Spotify表明「有佢無我」，要求將Joe Rogan廣播節目下架，否則就要移除自己所有歌曲。Spotify最終應Neil Young要求，將其音樂從平台下架。

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涉事節目「The Joe Rogan Experience」屬Spotify最受歡迎的Podcast節目，估計每集有超過1,100萬聽眾。主持Rogan於2020年與Spotify簽署價值1億美元（7.8億港元）協議，授予Spotify獨家播放權。

有270名醫生、科學家等專家上月發表聯署信，對Rogan廣播節目發布錯誤疫苗資訊感到憂慮。信中點名提及Rogan於去年12月採訪病毒學家Robert Malone，他自稱曾參與研發mRNA疫苗技術，但二人在節目內宣揚多種毫無根據的陰謀論，包括指醫院抵受不住經濟誘因，將病人死因歸咎於新冠病毒、以及聲稱國家領袖催眠民眾支持接種疫苗。

加拿大搖滾歌手Neil Young不滿Spotify容許Rogan透過其獨家廣播節目「The Joe Rogan Experience」散佈疫苗失實資訊，認為Spotify有責任減少平台流傳不實資訊，認為這些信息誤導聽眾，甚至危害他們。

Young早前向自己經理人及唱片公司發公開信，要求他們將自己的音樂從Spotify平台下架。

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Young指Spotify如果不將Rogan的節目下架，就要將他的歌曲下架，強調兩者不能共存。雖然Young網站上的公開信其後已經刪除，但他所屬唱片公司華納唱片（Warner Records）據報已與Spotify進行協商。

Spotify發言人周三（26日）證實，平台正應Young的要求將他的歌曲下架。發言人指，自新冠疫情爆發以來，已制定詳細平台內容政策，並刪除逾2萬集與新冠肺炎有關的廣播節目。Spotify對Young決定在Spotify下架其音樂感到遺憾，但很歡迎他重新回來。

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責任編輯：郭麗明

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