【屈臣氏】屈臣氏拓展中東市場　新店橫跨GCC多個地區

▲ 屈臣氏宣布，位於卡塔爾的首間旗艦店，於1月在Doha Festival City正式開幕。（屈臣氏提供圖片）

屈臣氏宣布，位於卡塔爾的首間旗艦店，於1月在Doha Festival City正式開幕。這是繼阿拉伯聯合酋長國，以及沙特阿拉伯等地開新店後，屈臣氏於中東進一步拓展業務。

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24個月內開設多家分店

屈臣氏表示，近3,000平方尺的卡塔爾旗艦店內設多個專區，方便顧客選擇不同種類的產品，其中包括提供可持續產品的Natural & Clean Beauty 專區，以及開放式美妝區。

海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council，GCC）屈臣氏總經理 Johathan Watts表示：「屈臣氏於2020年初與Al-Futtaim集團達成獨家特許經營權協議，為當地顧客帶來價格相宜的護膚及美妝產品。即使受到疫情影響，我們仍然在24個月內開設了多家分店。」

小：顧客期待提供完善O+O平台

他表示，卡塔爾是一個獨特的市場。當地顧客對美容和個人護理產品越來越講究，一直以來，顧客期待屈臣氏進一步於GCC地區擴展，提供完善的O+O（線下及線上）零售平台，方便不同年齡層的人士在線下和線上購物。

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責任編輯：李智美