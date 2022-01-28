中美周期不同 港股可能轉強

一般來說，美聯儲收緊貨幣政策將會引發資金離開新興市場流入美國，過去幾乎每次美聯儲收緊貨幣政策，或遲或早都會造成資金沽港股套現的效果。而從年初以來的港股表現看，卻明顯有外資進入港股跡象。也就是說，外資不光是沒有像過去一樣把港股當作提款機，沽港股班師回朝，反而增加投資港股的資金，背後的邏輯可能與中美經濟週期不同有關。

過去由於美國經濟在全球的領導地位和各種機制傳導，各國經濟起伏常常表現出與美國經濟週期的近似，簡單來說，美國經濟好、全球經濟就好，美國經濟差、全球經濟也差。因此，宏觀政策方面也常常相似，作為全球央行的美聯儲收緊貨幣政策，其他國家也往往需要收緊貨幣政策，於是資金只能流向相對更為安全的美國。

去年以來，由於中國經濟率先走出疫情困擾、恢復正常，經濟週期與美國拉開了差距。在宏觀政策方面，目前美國受制于高企的通脹率需要收緊貨幣政策，而中國卻由於經濟下行壓力較大需要放鬆貨幣政策以刺激經濟；在經濟增速方面，美國未來的經濟增速可能隨政策收緊而逐漸減速，而中國的經濟增速展望卻逐季上升。

在中美政策一松一緊的對比下，隨著中國經濟的加速，中國市場應可提供更好的投資機會和回報，增強對全球資金的吸引力，部分資金從分散風險、平衡投資回報的角度出發，增加在港股的投資，有其合理性。

如果中美經濟週期不同是近來外資流入港股的主要原因，由於中國經濟正處於上升週期的起始階段，未來有望繼續吸引資金流入，因此港股強於美股的走勢可能維持一段時間。

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