【MPF】強積金成員人均持有25.8萬元強積金　懶人基金去年錄一成回報

▲ 強積金成員人均持有25.8萬元MPF。

積金局公佈，強積金總資產值於去年12月達1.18萬億元，按年增加4%。當中，7800億元為淨供款，餘下4000億元為淨投資回報。現時的強積金總資產值，與強積金制度推出時的總資產值3,560億元比較，增加了2.32倍。計劃成員平均持有的強積金亦持續增長，過去10年間累積增幅約1.64倍，由2011年時的9.7萬元增至去年的25.8萬元。

強積金去年錄負0.3%的回報，是2018年以來表現最差。積金局主席劉麥嘉軒指，涉及股票的投資在強積金資產佔比66%，因此股市波動對基金回報影響較大，強積金投資表現受市況影響短期波動，惟該制度長遠經得起考驗。她續指，自強積金制度開始實施以來，年率化淨回報4.3%（下同），跑贏同期1.8%的年率化通脹。

過去一年，僅混合資產基金及貨幣市場基金（不包括保守基金）錄正回報，兩者分別為2.5%及0.9%，其餘基金種類均現負回報。其中，股票基金、債券基金及保證基金整體回報分別為負2%、負3.8%及負0.9%。不過，過去5年所有基金種類均有正回報，股票基金過去5年回報更達9%。至於2017年4月推出的「懶人基金」（即「預設投資策略」成分基金），過去1年回報10.3%，自推出後回報為8.7%，劉麥嘉軒指該類基金整體表現理想。

另外，去年分別有4.6萬宗及3300宗由受託人及僱員報告的拖欠供款個案，按年分別上升28%及10%，合共涉及1.5億元欠款。

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記者﹕余倩敏