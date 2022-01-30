【網上年宵】足不出戶都可辦年貨　 網上年宵花市一文看清

虎年將至，受Omicron變種病毒影響，港府取消實體年宵花市。為讓市民感受到新年氣氛及辦理年貨，以下整合了各網上年宵的詳情。

香港網上年宵2022

港企姊妹圖人工智能將於1月28日至2月15日期間，24小時無休止，以虛擬實境（VR）方式進行「香港網上年宵2022」，活動地點為https://newyearfair.com 。

【VR年宵】VR體驗新年氣氛 香港網上年宵明開鑼

Mart in Metaverse 元宇宙年宵

全港首個「Mart in Metaverse 元宇宙年宵」活動，將會於1月28日至2月5日（年廿六至年初五）舉行。大眾可於martinmetaverse.io，化身虛擬身份（Avatar），免費入場行元宇宙虛擬年宵市場。

【元宇宙】首個「元宇宙年宵」登陸香港 虛擬年宵初體驗

Lalamove網上花市

Lalamove由1月21日至1月31日舉辦網上花市，為受花市停辦影響的花農增加銷售渠道，客人可在網上花市瀏覽多間本地花店，或直接聯絡商戶，辦理年貨。

【網上花市】Lalamove撐本地花農 即日起至1月31日舉辦網上花市

Pinkoi線上年宵

Pinkoi由1月18日至1月31日舉辦線上年宵，有本地插畫、虎年揮春／利是封、開運小物／年花、賀年零食、新春福袋等產品。

https://hk.pinkoi.com/topic/cny-market-hk?ref=herobanner

砂丘企劃網上市集

砂丘推出「砂丘企劃網上市集」，由1月26日至2月10日期間，免費提供網上平台給受疫情影響的檔主，有賀年美食、節日擺設、插畫等產品。

https://www.sandhillprojectbase.com/

2022學生市集 – 教大年宵

「2022學生市集 – 教大年宵」因疫情關係，轉戰線上，由即日（27日）起至2月18日，於網上市集展示由教大同學和校友提供的各種商品。

https://eieu.lib.eduhk.hk/events/fair-2022/online-market/tc

Yoga Sense線上年宵

Yoga Sense邀請了18個瑜珈衫品牌／IG Shop，於1月29日至2月6日舉行線上年宵，只要輸入優惠碼「YOGASENSES」，就能享有特定折扣。

https://www.instagram.com/p/CZCMYrOPQZj/?utm_medium=copy_link

責任編輯：吳嘉雯

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