環球利率趨升下的收益為本方案

踏入2022年，經濟復甦的步伐難以預測。絕大部分經濟數據顯示低息環境將會持續，而且政府亦會繼續提供支持，以推動全球經濟重回正軌。隨著投資者繼續追求收益，我們認為上述環境應有利於環球多元資產入息策略此類以收益為本的方案，以股債配合期權的策略性配置，將會成為締造表現回報的關鍵。

通脹環境確實值得關注。雖然新增就業職位相當強勁，但勞工市場仍然緊絀，促使工資上漲。展望未來，我們認為通脹比預期更持久，但預計不會恒常存在。我們認為聯儲局將維持高度寬鬆的貨幣政策，以緩慢漸進的方法加息。

在採取環球多元資產策略時，資產配置大致為50%固定收益、25%環球股票及25%期權策略。值得一提的是，我們透過期權策略，繼續致力在適當時候管理下行風險，並賺取持續穩定的期權金，以提高收益率。在市場利率預期上升的情況下，期權金料將增加。

期權金與波幅有關。短期來說，與疫情相關的憂慮或會引發波幅飆升：新變種病毒和Omicron變種病毒的進一步發展，這可能影響我們賺取期權金的能力。我們透過長線證券選擇的角度來審視市場，因此具備較佳條件，預測短期市況波動。若我們看好後市，可完全停止行使備兌認購期權，以全面參與股票升勢。

疫情對環球經濟的持久影響只是我們需要監察的因素之一。我們認為地緣政治緊張局勢加劇、縮減刺激措施後增長率放緩、供應鏈干擾以及去全球化的普遍趨勢，令人質疑環球股債市場的未來發展。

整體而言，以多元資產策略作好部署締造可持續的高收益，以及側重於把握利率上升的優勢。踏入2022年，策略性配置將更為盛行，使我們能夠靈活地增減投資風險，並在收益機遇湧現時加以把握。

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