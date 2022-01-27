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【MPF】積金局：「積金易」籌建進展理想　全面運作後首兩年行政費料減三成

Hot Talk 17:39 2022/01/27

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積金局主席劉麥嘉軒指「積金易」籌建進展理想，全面運作後首兩年行政費料減三成。

積金局主席劉麥嘉軒預計，「積金易」（eMPF）平台推出後，強積金計劃會有減費空間，因法例要求受託人就強積金計劃行政工作收取的費用，不得超過他們向「積金易」平台公司繳付的平台費。她引述數據指，平台全面運作後首兩年，行政費預計平均可減少三成，運作後首十年合共可節省300至400億元行政費。

 積金易推出前難減管理費 【下一頁】

劉麥嘉軒又指，「積金易」投入運作後，受託人不會再設有自己的強積金平台系統，僱主及僱員進行轉換基金、供款等合共18個範疇的強積金行政工作，均可在該平台進行。她又透露，「積金易」平台籌建進展理想，最快今年底或明年初構建完成，屆時會分階段將強積金計劃轉移至該平台，有信心可根據時間表在2025年全面投入運作。她強調，平台全面投入運作前涉及大量資料轉移，須確保資料的保密性與安全性，故有需要花費兩年時間進行資料轉移工作。

積金局自去年12月起，已開始就平台的介面設計、平台功能及支援服務等，諮詢僱主、僱員及中介人等各強積金持份者，而承辦商目前正就平台用戶介面進行設計工作。平台推出後，僱主可在平台處理供款，平台亦為僱主提供每月供款提示、按入息自動計算供款、遞交供款資料及網上繳款、查看供款紀錄等功能。

展望今年，積金局會就落實便利強積金投資於中央政府和內地政策性銀行債券，配合政府完成法例修改，並於第二季將修例建議投交立法會。積金局署理行政總監鄭恩賜預期法例通過後，會有強積金開始投資有關債券。

近七成僱主擔心「積金易」客服支援不足 【下一頁】

積金局今年又會推動強積金可持續投資，要求受託人檢討環境、社會及公司治理（ESG）原則，倘受託人的運作與積金局提出的指導性ESG框架有差距，今季須向積金局提交行動計劃。受託人又須於11月30日或以後，於周年綜合報告中就ESG作滙報。劉麥嘉軒指，強積金的ESG投資金額過去10年大增，由2011年的1.5億元增至去年的139億元。

與此同時，積金局亦與業界組成工作小組，研究完善強積金基金選擇，目的是開發更多元化的基金，包括提供定期、穩定收益或通脹收益的基金，以及設有不同回報方式或收益時間的基金，以回應成員不同人生階段的需要。另外，就提升強積金資訊透明度，積金局要求受託人最遲6月底提供簡化主要計劃的資料文件，以便利成員透簡化單文件了解強積金計劃。

積金局須每4年就最低及最高入息水平進行檢討，今年會再度檢討。現時的最低及最高入息水平分別為7100元及3萬元，金額多年未有調整。劉麥嘉軒透露，會就此諮詢專業團體、僱主及僱員，再交由政府決定是否調整有關金額。

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記者﹕余倩敏

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