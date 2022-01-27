▲ 【網龍777】網龍宣布推教育元宇宙、開放源代碼 股價今跌2.7%

市場去年起熱炒元宇宙概念，網龍 （00777） 宣布推出教育元宇宙戰略，首席執行官熊立稱，今年3至4月，網龍將推出元宇宙組織的 1.0 版本，所有用戶都能通過項目官網和元宇宙版即時通信工具（IM）登錄網龍元宇宙組織，用戶可以建立個人空間，獲得更多的優質學習資源，接受任務單據，並通過完成任務獲得相應報酬。

網龍股價今日跌2.7%，收報19.4元。

熊立指，所有項目的所有信息均將實時、完全公開，所有編輯器、權限、源代碼和管理資源信息也將公開，冀推出一個公開透明的元宇宙組織。

熊立透露，2021年網龍的教育業務在全球市場持續呈現增長趨勢，在海外，旗下子公司普羅米休斯單月出貨峰值達 2.7 萬台。

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