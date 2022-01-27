【盈喜盈警】寧德時代料去年全年純利介乎140億至165億人幣　按年增長151%至196%

▲ 寧德時代料去年全年純利介乎140億至165億人幣 按年增長151%至196%

電動車電池龍頭企業寧德時代（深：300750）公布盈利預告，預計去年全年寧德時代歸屬股東淨利潤達140億至165億元（人民幣，下同），較對上一年的55.83億元，按年增加150.75%至195.52%；期內扣除非經常性損益後的淨利潤介乎120億至140億元，按年增長181.38%至228.28%。

寧德時代表示，2021年新能源汽車及儲能市場滲透率提升，帶動電池銷售增長，而公司市場開拓亦取得進展，新建產能釋放，產銷量相應提升，再加上公司期內加強費用管控，費用佔收入的比例降低，因此公司去年業績較同期相比有所上升。

寧德時代今日收報574.99元，跌2.1%。

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記者：梁安琪