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【盈喜盈警】寧德時代料去年全年純利介乎140億至165億人幣　按年增長151%至196%

股市 17:30 2022/01/27

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寧德時代料去年全年純利介乎140億至165億人幣　按年增長151%至196%

電動車電池龍頭企業寧德時代（深：300750）公布盈利預告，預計去年全年寧德時代歸屬股東淨利潤達140億至165億元（人民幣，下同），較對上一年的55.83億元，按年增加150.75%至195.52%；期內扣除非經常性損益後的淨利潤介乎120億至140億元，按年增長181.38%至228.28%。

寧德時代表示，2021年新能源汽車及儲能市場滲透率提升，帶動電池銷售增長，而公司市場開拓亦取得進展，新建產能釋放，產銷量相應提升，再加上公司期內加強費用管控，費用佔收入的比例降低，因此公司去年業績較同期相比有所上升。

寧德時代今日收報574.99元，跌2.1%。

美國聯儲局議息聲明對投資部署有何啟示？黃耀宗（Andy）為你分析（附time code）

相關文章：【電動車電池】寧德時代據報爆發棄用潮　被指供貨不穩、欠缺海外生產基地

【電動車電池】寧德時代推出換電品牌EVOGO　電池適配大部分純電平台車型

【鋰電池】贛鋒鋰業兩日累升近9%　預告去年純利增最多4.4倍、首批贛鋒固態電池電動車已交付

記者：梁安琪

A股 電動車 汽車 寧德時代（深：300750） 盈喜 新能源 純利 銷售
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