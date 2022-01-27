【異動股】時代中國折讓配股　全日急瀉27%穿配股價

時代中國(01233)折讓17%配股，公司股價今日裂口低開14.9%報3.49元，其後失守配股價3.4元，最低暫見2.78元，創近6年低，最終收報3元，瀉27%。

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時代中國以先舊後新方式配售約1.18億股，相當於擴大後公司股本約5.6%，每股配售價3.4元，較昨日(26日)收市價4.1元折讓約17.07%，淨集約3.94億元，擬將約50%用作償還債務，約50%用作一般企業用途。

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