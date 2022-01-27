【大行點睇】里昂指宏觀經濟令美團受壓　惟仍重申「買入」評級

里昂發表研究報告指，美團(03690)食品配送與到店、酒店及旅遊業務受疫情及宏觀經濟放緩負面影響，預期2021年第四季綜合收入按年增幅可能放緩至約20%。

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該行指，由於新業務虧損增加，整體經調整息稅前虧損可能進一步擴大至65.25億元人民幣。期內社區團購業務虧損收窄，但閃購及共享單車虧損料增加。里昂預期，宏觀因素將繼續對今年首季業績造成壓力，但考慮到市場競爭有限及新業務虧損或見頂，相信宏觀市況一旦改善，外賣及到店業務有望迅速恢復，重申「買入」評級，目標價370元。

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