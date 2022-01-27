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【Google】對數字太敏感？　Google Drive誤將純文字檔案標為侵犯版權

科技 17:20 2022/01/27

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近日一名大學教授發現一個純文字檔遭Google封鎖，而檔案內容只是由阿拉伯數字組成。（AFP）

Google在去年12月宣布，當Google Drive上的文件被判斷為侵犯版權時，將通知用戶違反服務條款。然而近日一名大學教授發現一個純文字檔遭Google封鎖，而檔案內容只是由阿拉伯數字組成。

【網絡私隱】Google推出Topics API 取代FLoC追蹤用戶網絡活動

日前美國密歇根州立大學（Michigan State University）教授Emily Dolson的一個純文字檔遭Google Drive封鎖，而檔案內容只是由阿拉伯數字「1」組成的一行內容。Dolson在Twitter發文指，被Google告知該檔案違反了其服務條款，因為檔案內容違反了版權侵犯政策，將限制文件的部份功能，而且Google訊息顯示這次封鎖無法申請覆核。

此事可能與Google系統出現漏洞有關，但Google並未就事件作出回應，只是向該用戶表示正解決問題。

【Windows 11】 2月Windows 11大更新 可運行Android應用程式？

Google在去年12月宣佈一項內容管理政策，當Google Drive認為用戶上傳的檔案違反服務條款，如侵犯他人版權時，會在檔案名加上標示，令該檔案將無法分享給他人，也不能下載。當檔案封鎖後，上傳者也會收到Google的電郵通知，包括申請覆核。

【WordPress】WordPress 5.9更新   全新默認主題供大量視覺化選擇

責任編輯：廖淑瑩

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