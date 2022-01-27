【電動車】加快開發電動車　通用汽車今年計劃增聘8000名技術員工

▲ 美國汽車大廠通用汽車（General Motors）為加快開發電動汽車、軟件驅動服務，正計劃在2022年增聘8000多名新的技術員工。（法新社圖片）

美國汽車大廠通用汽車（General Motors）為加快開發電動汽車、軟件驅動服務，正計劃在2022年增聘8000多名新的技術員工。

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路透社報道，通用汽車正擴大旗下汽車電氣化、開發車輛軟件、自主技術以及設計燃料電池的團隊，實現其電動汽車產量目標。

除了大舉增聘人才外，通用汽車於25日宣布，將在密歇根州（Michigan）投資70億美元（約545億港元），旨在大幅提升全尺寸輕便客貨兩用車的產量，加強與對手福特（Ford）、特斯拉（Tesla）在北美電動車市場的競爭。

難撼競爭對手 推數碼二手車平台

早前，通用汽車推出名為CarBravo的數碼二手車市場平台，希望提高其數碼商務競爭力。通用汽車在2021年遭競爭對手豐田汽車，取代成為美國銷售領導者，故計劃到2025年底，將其北美電動汽車產提高到100萬架以上。

通用汽車亦需與當前的電動汽車領導者特斯拉競爭，後者將在德州（Texas）開設第二間美國工廠，並有望在 2022年於全球銷售超過100萬架電動汽車。

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責任編輯：李智美