【有相睇】遇正業主有相同宗教信仰　愉景新城「弟兄姊妹價」即減40萬　代理：減幅略高市場水平

不少買家趁農曆新年前趕入市，部份業主亦願意增加議價空間「成全」買家。美聯物業鍾家豪表示，荃灣愉景新城6座低層E室，實用面積610平方呎，三房套間隔，原叫價900萬元，其後獲換樓客洽商承接，原業主有見雙方投契，而且有同樣的宗教信仰，故願提高議幅，最終單位減價約40萬元，即約5%，以860萬元成交，減價幅度略高於市場水平，實用呎價約14,098元。

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代理續說，原業主並非看淡後市而賣樓，而是因為兒女到海外升學，覺得不用再住大單位，所以出售上述三房單位，換購細單位。從代理提供的相片可見，單位內櫳企理整潔。

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資料顯示，原業主於2014年11月以595萬元購入上址，現帳面賺約265萬元，物業期內升值約44.5%。他續稱，愉景新城本月暫錄約4宗成交，較上月同期多1宗，平均實用呎價約14,861元。

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