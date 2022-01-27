【潛力股精選】（新春版）敏實（00425） 股市 16:55 2022/01/27 分享： 電動車股今年表現未見起色，利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）認為睇好電動車大勢可留意敏實 （00425） ，想知原因是甚麼？立即點擊收看／收聽。 *重溫《ET開市直擊》議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？*【按此速睇】 欄名 : 潛力股精選 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】（新春版）中國平安（02318） 今日 【潛力股精選】（新春版）中國平安（02318） 【潛力股精選】孫運喜：紫金礦業（02899） 2022/01/26 【潛力股精選】孫運喜：紫金礦業（02899） 壬寅虎年財運來 新春利是股日日派 2022/01/26 壬寅虎年財運來 新春利是股日日派 【潛力股精選】（新春版）朱晉民：蘋果公司（AAPL.US） 2022/01/26 【潛力股精選】（新春版）朱晉民：蘋果公司（AAPL.US） 【潛力股精選】（新春版）虎年利是股－啟明醫療 （02500) 2022/01/25 【潛力股精選】（新春版）虎年利是股－啟明醫療 （02500) 議息 Tesla 基金 電動車