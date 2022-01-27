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【潛力股精選】（新春版）敏實（00425）

股市 16:55 2022/01/27

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電動車股今年表現未見起色，利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）認為睇好電動車大勢可留意敏實 （00425） ，想知原因是甚麼？立即點擊收看／收聽。

*重溫《ET開市直擊》議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？*【按此速睇】

欄名 : 潛力股精選

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