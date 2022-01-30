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【2022預測】2022星座運程預測　火象星座或惹法律糾紛

16:00 2022/01/30

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星座塔羅師楊琳（Anne姐）也有為水象以及火象星座進行占卜，去預測2022年的整體運程。

在新一年的來臨，除了上一篇【2022預測】2022年運程預測　邊個星座宜提防小人？12星座運勢分析中提到風﹑土象星座的注意事項及整體運程外，星座塔羅師楊琳（Anne姐）也有為水象以及火象星座進行占卜，去預測2022年的整體運程。

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星座塔羅師楊琳（Anne姐）也有為水象以及火象星座進行占卜，去預測2022年的整體運程。（黃顯晴攝）

  • 水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座） 

楊琳表示，水象星座今年整體相對上會是幸福快樂的一年，尤其在愛情及家庭方面，也很有大機會可結婚生子。

但職場上有可能發生與同事意見不合，或被杯葛的情況，要記住不要過於主觀去看待事情，相信時間會證明一切。

水象星座今年會有創業運，可以先嘗試爭取想做的事，亦可考慮從事照顧、身心靈的行業，如瑜伽老師、護士等。但要特別注意因壓力導致的健康問題，會常有失眠的情況發生。建議可留更多時間與家人相處，同時需要留意調整及平衡支出，避免入不敷支的情況發生。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）可以嘗試發展新的事物，留更多時間與家人相處，同時需要留意調整及平衡支出，避免入不敷支的情況發生。（黃顯晴攝）

  • 火象星座（白羊座、獅子座、射手座）

 火象星座從去年的困境中成長後，終於踏入新章節。「今年火象星座的財運非常好，有升職加薪的機會，努力更會得到上司及同事的肯定。」但楊琳提醒，火象星座要正視自身不足之處，去克服及改善自身的短板，否則問題將一直會以不同方式呈現。
 
另外火象星座今年有「轉工運」，而且人緣較好，較適合團隊工作及向更高目標進發，去尋找新的初心與熱情，作品都會得到大家的喜愛。

此外，火象星座今年學習運不俗，可以考慮考車牌或再進一步進修。

若一人工作者可考慮擴充團隊，有助尋求工作新靈感。同時要謹慎處事，否則容易受到法律上的糾紛。

火象星座（白羊座、獅子座、射手座）有「轉工運」，適宜轉換新環境及向更高目標進發，要正視自身不足之處並加以改善。（黃顯晴攝）

【VR年宵】VR體驗新年氣氛　香港網上年宵明開鑼

記者：黃顯晴

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