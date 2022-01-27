【公屋裝修】一家四口獲派新公屋 28萬裝修380呎單位 童話式設計顯童真 孩子房簡單設計一分為二

不少香港人即使有幸分配得一公屋單位，其面積也未必能使家庭中的每一位成員能擁有各自的空間，而這造成了不少家長的煩惱，因他們大多希望能為每個子女提供各自獨立的空間，而他們不少在裝修時也會把這納入考慮。是次要介紹的單位位於長沙灣的海達邨，面積為約380呎，裝修費為約28萬，裝修了約3個月，全屋的風格清新有趣味。

這清水樓單位原則屬長形，有一梗廚、梗廁但沒有梗房，因此單位在空間間隔劃分上能更靈活，貼合戶主的需要，而業主在收樓時只會收到簡單的水泥地、淨色的牆面及磚瓦，因此單位在設計上能較不受限制。此單位由於居住了4人，包括戶主夫婦及其一對6歲的兒女，因此戶主要求單位需要有供孩子獨立睡眠及學習的空間，但不需要各自隔出一間房。

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另外，戶主除了要求單位需要有足夠的儲物空間外，也向設計師表示希望單位的設計能清新及有趣味性，不希望像傳統的公屋般沉悶，加上由於戶主的孩子喜愛塗鴉，因而要求屋內需有空間讓孩子們可以畫畫，發揮創意。設計師坦言，因為單位的面積不算大，因此在儲物、獨立空間及空間感之間取得平衡是最困難的事。

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為了貼合戶主的要求，設計師下了不少的心思。他在孩子的房間中以一木條子屏風作分隔變成2間房，使男孩及女孩均有各自休息和學習的空間，當中他們各自的空間均造了一上床連下衣櫃、收納架及書桌的組合，而樓梯間造了數個抽屜設計，以增加收納空間，女孩的空間以粉紅色為主，而男孩的空間則以橙色為主。

此外為了增加單位的趣味性，設計師在客廳的電視牆壁造了一藍天白雲特色牆，使客廳空間更有活力，而數朵雲朵均為陳列架，可供戶主擺放展示品，而全屋的色調則以藍色、木紋色更白色為主，使單位簡約又不失活力，而設計師也在主人房門口的兩旁各打造了一個展示櫃，而其中一個是白配藍色，與藍色特色牆相互呼應，使整體感覺更和諧。

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在裝修設計上，設計師在門口位打造了一個白色的c型儲物櫃並在櫃底造了滲光效果，增加了全屋溫暖的氣氛及收納空間，而全屋的地板均用了原木色的木紋磚，以保持整體簡潔的感覺，另外，設計師也故意在儲物櫃旁設了一塊磁力粉筆板，以供戶主的小孩有發揮創意的空間。

此外，設計師在門口近廚房的位置造了一個白色的貼牆到頂鞋櫃，並採用了拉門設計，以節省空間，而戶主則在廚房造了一個白配深木紋色的L型廚櫃，以增加戶主煮食及收納的空間，同時也更方便走動；廁所也用了趟門設計來盡用空間，入內則有一小型鏡櫃及洗手台下櫃，以方便戶主進行梳妝打扮及擺放日用品，另也做了浴屏以進行乾濕分離。

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在主人房上，設計師並沒有在房間造門，因此私隱度相對較低，而入內則造了一地台床連地櫃及大型白色配木紋色的貼牆到頂衣櫃，大大增加了房間的收納空間，方便戶主擺放衣物，而設計師也有在地櫃底造出滲光效果，以營造出溫暖、豪華的感覺。

費用： 合共：約28萬

*資料及圖片由盛世裝修設計提供

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責任編輯：關海儀