【潛力股精選】（新春版）中國平安（02318） 股市 16:55 2022/01/27 分享： 內地債市回穩，利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）認為現時可留意在債務上炒作味濃的股份，中國平安 （02318） 有望翻身可留意，想聽詳細分析，立即點擊收看／收聽。 *重溫《ET開市直擊》議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？【按此瀏覽-附time code】 欄名 : 潛力股精選 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】（新春版）敏實（00425） 今日 【潛力股精選】（新春版）敏實（00425） 【潛力股精選】孫運喜：紫金礦業（02899） 2022/01/26 【潛力股精選】孫運喜：紫金礦業（02899） 壬寅虎年財運來 新春利是股日日派 2022/01/26 壬寅虎年財運來 新春利是股日日派 【潛力股精選】（新春版）朱晉民：蘋果公司（AAPL.US） 2022/01/26 【潛力股精選】（新春版）朱晉民：蘋果公司（AAPL.US） 【潛力股精選】（新春版）虎年利是股－啟明醫療 （02500) 2022/01/25 【潛力股精選】（新春版）虎年利是股－啟明醫療 （02500) 中國 議息 中國平安（02318） Tesla 基金