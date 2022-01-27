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美最高法院大法官料退休 拜登將提名黑人女性接任

環球社會熱點 17:27 2022/01/27

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美媒報道，美國最高法院自由派大法官布雷爾料於今年退休。白宮發言人普薩基表示總統拜登會兌現競選承諾，任命黑人女性接任最高法院大法官空缺，美國料出現史上首名黑人女性最高法院大法官。外間盛傳拜登曾考慮任命副總統賀錦麗，但拜登拒絕回應。

拜登被記者追問失態爆粗 事後親自致電道歉（有片） 【下一頁】

最高法院自由派大法官布雷爾（Stephen Breyer）計劃在6月今屆任期結束時退休。CNN引述消息人士指拜登（Joe Biden）周四（27日）將與布雷爾公開露面，布雷爾屆時會正式宣布退休，拜登亦會公布新任命人選。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，如最高法院出現大法官空缺，拜登將會兌現競選承諾任命黑人女性接替，但未有確認布雷爾退休消息。對於外界指拜登曾考慮委任副總統賀錦麗（Kamala Harris），普薩基指不會談及任何有關考慮、準備或名單的事，重申拜登希望與拍擋賀錦麗競逐連任。

據悉，熱門人選包括聯邦巡迴上訴法院法官傑克遜（Ketanji Brown Jackson），她獲拜登提名及通過參議院提名擔任上訴法院法官。另一熱門為加州最高法院法官克魯格（Leondra Kruger）。

當拜登公布提名人選後，參議院只需取得過半數同意即可完成任命。目前以些微優勢控制參議院的民主黨，多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，將會以最快速度舉行聽證會及進行表決。

特朗普打Golf向友人誇口：我係美國下一任總統（有片） 【下一頁】

最高法院大法官曾有兩位非白人男性擔任，包括首位黑人大法官馬歇爾（Thurgood Marshall） 及現任黑人大法官托馬斯（Clarence Thomas）；若拜登任命黑人女性接任，這將是美國有史以來首位黑人女性大法官。

現年83歲的布雷爾屬最高法院目前最年長大法官，他於1994年獲時任總統克林頓（Bill Clinton）任命。目前最高法院保守派佔6席，自由派佔3席，當中前總統特朗普（Donld Trump）在4年間任命3位保守黨大法官。

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責任編輯：郭麗明

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