  • 21°C
香港時間 : 2022127日 (四) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲局議息】一文看清議息聲明重點　分析：後市勿太悲觀

股市 17:28 2022/01/27

分享：

議息會議未掃除市場不確定性

聯儲局議息會議內容已被市場計入預期，但主席鮑威爾未有明確加息和縮表路徑，市場最關切的貨幣政策不確定性未被掃除，美股隔晚大幅回落，10年期債息再突破1.85厘，亞洲股市翌日重挫，恒指曾跌超過700點。以下為議息會議重點：

一文看清各界對美國加息評論，【下一頁】

加息

  • 3月完成資產縮減計劃，加息很快到來（暗示3月加息）
  • 鮑威爾指，目前未就加息幅度及加息路徑作出決定
  • 在不損害勞動力市場的情況下，有足夠的空間提高利率

縮表

  • 推出縮表原則，重申利率管理是調整幣策立場的主要手段，將以可預測（predictable）方式進行，聯儲局將主要持有美債，意味將大幅度減持MBS債券（不動產抵押貸款證券，Mortgage Backed Security ）
  • 鮑威爾表示在首次加息後，將召開會議探討縮表，預計將大幅縮減債券持有規模

經濟

  • 鮑威爾強調本輪復甦比上一輪更強，通脹遠高於2%的政策目標，勞動力市場表現亦強勁
  • 預計通脹將在年內回落，經濟前景仍然高度不確定
  • 鮑威爾表示聯儲局最終關注點還實體經濟，最大化就業與穩定物價的雙重目標，金融市場波動只在影響雙重目標時才納入考量，暗示不會單單看股市

FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟表示，聯儲局自去年11月急速轉軚，加快至3月完成資產購買，隨即加息和討論縮表，收水力度和速度為史無前例，遠快過上輪收水周期，加上鮑威爾對於加息和縮表的說法含糊，市場討厭不確定性下，為導致環球股市大幅下挫的最大原因。

對於後市，他指美股尤其是增長股的回調已非常慘烈，已計入大部分收水預期，故不值得再恐慌或太過悲觀，認為可繼續部署增長股及價值股，抵禦利率上升環境。港股方面，他指無可避免受外圍拖累，但中美貨幣政策逆向，加上中資科技股增長不差，待一段時間喘定下，可藉外圍消息逐步吸納科技股。

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

相關文章：【儲局議息】摩根資管：3月加息幾乎難以阻止　今年股市更波動

【美國加息】景順：市場高估聯儲局加息力度　股市波動及拋售料持續

編輯：區嘉俊

美股 貨幣政策 經濟 加息 縮表 議息 鮑威爾 通脹 美國聯儲局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】恒大違約、股價曾跌近一成　橡樹資本據報控制了恒大元朗「皇宮屋」地皮
【內房危機】恒大違約、股價曾跌近一成　橡樹資本據報控制了恒大元朗「皇宮屋」地皮
【美國加息】聯儲局公布議息結果、3月加息無懸念　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）
【美國加息】聯儲局公布議息結果、3月加息無懸念　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行周六營業時間、多間銀行停葵涌邨分行服務（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行周六營業時間、多間銀行停葵涌邨分行服務（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌36點　納指期貨轉升10點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌36點　納指期貨轉升10點（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌482點　阿里巴巴跌7%創新低、滙豐逆市升1%　遠東酒店復牌颷升2倍（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌482點　阿里巴巴跌7%創新低、滙豐逆市升1%　遠東酒店復牌颷升2倍（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港6%　下試港新低水平（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港6%　下試港新低水平（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款