【儲局議息】一文看清議息聲明重點　分析：後市勿太悲觀

▲ 議息會議未掃除市場不確定性

聯儲局議息會議內容已被市場計入預期，但主席鮑威爾未有明確加息和縮表路徑，市場最關切的貨幣政策不確定性未被掃除，美股隔晚大幅回落，10年期債息再突破1.85厘，亞洲股市翌日重挫，恒指曾跌超過700點。以下為議息會議重點：

一文看清各界對美國加息評論，【下一頁】

加息

3月完成資產縮減計劃，加息很快到來（暗示3月加息）

鮑威爾指，目前未就加息幅度及加息路徑作出決定

在不損害勞動力市場的情況下，有足夠的空間提高利率

縮表

推出縮表原則，重申利率管理是調整幣策立場的主要手段，將以可預測（predictable）方式進行，聯儲局將主要持有美債，意味將大幅度減持MBS債券（不動產抵押貸款證券，Mortgage Backed Security ）

鮑威爾表示在首次加息後，將召開會議探討縮表，預計將大幅縮減債券持有規模

經濟

鮑威爾強調本輪復甦比上一輪更強，通脹遠高於2%的政策目標，勞動力市場表現亦強勁

預計通脹將在年內回落，經濟前景仍然高度不確定

鮑威爾表示聯儲局最終關注點還實體經濟，最大化就業與穩定物價的雙重目標，金融市場波動只在影響雙重目標時才納入考量，暗示不會單單看股市

FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟表示，聯儲局自去年11月急速轉軚，加快至3月完成資產購買，隨即加息和討論縮表，收水力度和速度為史無前例，遠快過上輪收水周期，加上鮑威爾對於加息和縮表的說法含糊，市場討厭不確定性下，為導致環球股市大幅下挫的最大原因。

對於後市，他指美股尤其是增長股的回調已非常慘烈，已計入大部分收水預期，故不值得再恐慌或太過悲觀，認為可繼續部署增長股及價值股，抵禦利率上升環境。港股方面，他指無可避免受外圍拖累，但中美貨幣政策逆向，加上中資科技股增長不差，待一段時間喘定下，可藉外圍消息逐步吸納科技股。

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編輯：區嘉俊