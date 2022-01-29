【2022預測】2022年運程預測　邊個星座宜提防小人？

▲ 星座塔羅師楊琳（Anne姐）將12星座分成風象、火象、水象、土象星座4大屬性，同時運用利用塔羅中的黃道十二宮占卜法，為各星座2022年整體運程進行預測。（黃顯晴攝）

新年新氣象，對於上班一族而言，尤其關心事業運勢。而星座塔羅師楊琳（Anne姐）將12星座分成風象、火象、水象、土象星座4大屬性，同時運用利用塔羅中的黃道十二宮占卜法，為各星座2022年整體運程進行預測，包括事業、投資及創業運。今次先為大家重點說一下風象星座以及土象星座的整體運勢，以及注意事項。

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風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

楊琳表示：「整體而言風象星座今年是比較平衡的一年，也是他們重新出發的好年份，若今年有創業念頭也不妨一試。」職場上人緣不俗，容易與同事打好關係，但工作上容易受到掣肘。她建議風象星座不要被現實枷鎖所局限﹑給自己太多藉口，可先將思想轉化成行動。

因為今年定立的目標會較容易達到，不妨可把目標定得稍高一點。

今年風象星座亦比較適合從事媒體、科技的行業，同時需重新審視自己的目標，去勇敢跳出離開自己的舒適圈（Comfort zone）去尋找新方向發展，「在投資方式、理財等方面亦需要尋求新突破，否則很容易走到盡頭。」但楊琳提醒，風象星座切忌處事操之過急，也不宜三心兩意經常轉換工作，需腳踏實地向同一個目標進發。

▲ 風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）宜減少社交時間，留更多時間獨處反思，宜重新審視自己的目標，尋找新改變。（黃顯晴攝）

土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）

在土象星座方面，今年甚有投資緣，能籍此開始為未來做好打算。「可以先學習投資，利用投資令身上資源更多，但要有耐性等收成，不會太快看得到成果。」財運不俗，不會有太大落差。她亦提醒雖然身邊人都會欣賞土象星座的工作能力，但不要因此變得自負而過份固執，職場上要學會低調處事並聆聽他人意見，也需提防小人。



另外土象星座也可以嘗試從事具玩樂性質、可以邊玩邊試的行業，但要避免選擇夕陽行業的工作。此外，土象星座要學會把握機會，去平衡理想與現實，切勿因太想得到人們肯定而為面子做事

▲ 土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）在今年有投資緣，可以嘗試學習投資，職場上要學會低調處事，提防小人。（黃顯晴攝）

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記者：黃顯晴

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