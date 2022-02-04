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【供應鏈】咖啡迷噩耗！　咖啡種植愈趨困難　難避加價潮

商業 10:00 2022/02/04

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近日一項研究，指氣候變化使咖啡種植變得更加困難，咖啡價格或會因此被抬高，相信這是咖啡迷的噩耗。（法新社資料圖片）

香港被喻為全球工作時間最長的地方，不少打工仔也會喝咖啡提神。惟近日一項研究，指氣候變化使咖啡種植變得更加困難，咖啡價格或會因此被抬高，相信這是咖啡迷的噩耗。

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據美國手機保安技術公司KISI發表的《2020年工作與生活平衡城市》排行榜中，香港更在「最過度勞累城市」中排名首位。有打工仔一日不止一杯咖啡，但咖啡恐怕愈來愈貴。據《CNN》報道，科學期刊Plos One於周三（26日）發表一項報告，根據幾個全球氣候模型的預測，研究到2050年咖啡種植條件將如何變化。結果顯示，由於氣候變化的影響，現有的咖啡產區於30年後將不再適合種植咖啡植物。

氣候變化　咖啡種植首當其衝

報告調查了現時的Arabica咖啡豆主要生產國，分別為巴西、越南、印尼、哥倫比亞等地，發現於30年後上述地區皆受到氣候變化影響。溫度會持續攀升，適宜種植的面積急劇下降，使當地較難種植咖啡。咖啡豆供應將會首當其衝地受到影響。反之，報告卻發現氣候改變後，反而為腰果和牛油果帶來更好的生長環境。

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咖啡價格飆升　企業如何提前準備？

事實上，氣候變異現已影響咖啡市場。全球最大的咖啡豆供應國巴西，出現嚴重干旱和異常霜凍，使咖啡供應貨期不斷推遲。去年，美國咖啡零售價格更上漲了6.3%，而大型連鎖咖啡公司，如星巴克（Starbucks）一直以來也提前提早透過期貨交易，以穩定採購價格，固定咖啡售價，惟最後也因咖啡供應緊張，而需將價格上調。

而咖啡只是其中一種受極端天氣影響的食物。異常的極端天氣，如干旱、風暴和霜凍正在成為世界各地農業地區的常態，使農民難以提前計劃，嚴重破壞糧食供應，最後不得不推高價格。

而面對極端天氣的影響，各個政府和公司也正為不斷變化的情況做準備，如星巴克正向供應商的農民，派發即使面對氣候改變也容易種植的咖啡品種，並著手保護重要咖啡種植區、有機會因氣候變化而未能種植咖啡的高風險森林。另外，有不少科研企業也著手研發農業科技，如有企業於早前的美國消費電子展（CES 2022）上，發布AI農業設備，昐能穩定農作物供應，以對抗因氣候變化影響供應鏈的問題。

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責任編輯：文睿

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