【科技預測】預測未來10年科技演變　實體虛擬混合

▲ Ericsson 發佈《2030年十大消費者趨勢》報告，預測AR及VR將結合虛擬與實體。（官方網頁截圖）

科技與網絡已成人類生活的一部份，愛立信（Ericsson）早前走訪全球 16,423 位消費者，發佈了《2030年十大消費者趨勢》，該報告預測，擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）等，將引領我們走向 2030 ，而網路與實體結合成為的「全空間廣場（Everyspace Plaza）」將提升消費者體驗。

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2030 年全空間廣場 10大應用範圍：

1.全時空場館：8 成受訪者認為未來表演時，可利用遠端臨場（telepresence）技術，而55% 的受訪者更想利用AR 或VR 技術參觀博物館。

2.沉浸式美容：有 7 成消費者認為美髮師將會利用 AI 人工智能為客戶提供最新潮的髮型。

3.全訂製服飾店：4 分之 的消費者預計裁縫能為客戶身體作 3D 掃描，甚至度身訂造虛擬世界的數碼時裝。

4.元宇宙游泳池：3 分之 2 消費者相信，未來會出現使用充氧VR 頭盔，在類似遊泳池的場景下體驗太空零重力狀態。

5.全體驗健身房：47% 受訪者希望使用實境技術及與朋友網上連線一起健身。

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6.全功能願望工廠：超過半數的消費者希望購買新產品時，可以透過 AR 及 VR 技術為消費者提供體驗，並按照個人需要生產及維修。

7.全宇宙餐廳：超過一半的消費者，希望能透過虛擬方式與身處其他餐廳的朋友一同用餐，不受干擾的虛擬用餐體驗。

8.無邊界商店：4 分之 3 的消費者希望結合實體與虛擬店，並在虛擬的家中試用新產品。

9.全方位醫療中心：77% 消費者認為未來 AI 健康掃描能提供快速準確健康資訊，全天候追蹤各人的健康狀況。

10.超自然公園：73%消費者認為未來將出現可用 AR 或 VR 體驗的動物園，甚至可在虛擬世界看到已絕種動物。

責任編輯：向頌勤

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