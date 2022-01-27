▲ 【恒隆業績】恒隆盧韋柏：港商場有加租空間 第五波疫情對本港零售有較大影響

本港受第五波疫情困擾，政府推出晚市禁堂食等社交距離限制措施。恒隆地產 （00101） 行政總裁盧韋柏表示，第五波疫情對本港零售有較大影響，特別是餐飲晚市禁堂食，旗下約八成飲租戶晚市做外賣生意，14%餐飲租戶晚市停業，若限聚令維持，一定對年初生意有較大影響，但暫時超市等其他業務的影響不大，會留意2月4日後防疫指引如何改變，希望造成的影響能減到最少。

本港商場租金方面，盧韋柏認為，部分商場或租戶的租金有提升空間，其中民生商場餐飲及超市等租金水平正逐漸提高，旺角及銅鑼灣等著重旅客的商場雖然仍未有旅客，但趨勢已開始穩定，希望中港通關後可回復增長。

內地一個商場銷售額已超越香港所有商場

至於內地商場，盧韋柏指，內地高端商場勢頭仍然強勁，有信心今年會持續強勢，恒隆早前有很多新商場開幕，相信對業績的全年效應會在2022年反映，至於次高端商場，只要疫情受控，料仍有向上空間。

董事長陳啟宗補充，上海恒隆廣場的銷售額，已是香港所有商場的銷售額2.7倍，可見內地一個商場銷售額已超越香港商場，相信上海港匯恒降廣場於一至兩年內，也會超越香港商場銷售額。至於上海以外商場，無錫及昆明兩大商場合共銷售額，亦已超越香港商場，而武漢恒隆廣場銷售額亦預期於兩年內超越。

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