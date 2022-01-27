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【iM驗樓】業主看好啟德未來發展　斥2000萬買尚‧珒溋850呎單位　驗收發現近半玻璃不合格　僅得71分

理財智慧 18:00 2022/01/27

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啟德區內新樓陸續落成，由內房合景泰富（1813）、龍湖（0960）合作發展的尚．珒溋最近亦開始收樓，《iMoney》記者偕同驗樓師鍾智剛（鍾Sir），檢驗該盤一個高層852平方呎單位。驗收後，鍾Sir發現單位的窗及幕牆，共有11塊玻璃有崩花問題，數量接近全屋玻璃總數一半，因此成為最大扣分位，窗的部分只獲約17分；另外，家電、門及鋪磚亦是主要扣分位，至少都被扣一半分，最終單位只獲71分。

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業主高先生透露，他賣掉現時的住所，今年下半年以2000多萬元買入尚．珒溋三房單位，打算用作自住。尚．珒溋雖然鄰近啟德港鐵站，只要3分鐘左右即可到達，不過附近大多都為住宅，其他生活配套不算多。對此高先生表示，雖然現時附近都是小店，若要買菜則要到啟晴邨的街市，不過他看好啟德這個發展地段，認為屯馬綫通車後，「以後它的配套會好，就是剛剛開始才不好，因為這是一個發展的過程。」估計未來啟德繼續發展，配套會更臻完善。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

全屋主要有4個位置為主要扣分位，分別是窗、家電、門及鋪磚，依次得分只有17分、38分、47分及52分。鍾Sir表示，單位共有24塊玻璃，但檢驗過後，他發現總共有11塊玻璃有崩花問題，接近總數一半，數量偏多。鍾Sir又指出，若然玻璃只有很小的崩花位，可以用填補及打磨作修補，不一定要更換。他更表示：「玻璃幕牆最好不要更換，因為更換後或會影響防漏水問題。」因為不過今次單位有些玻璃崩位比較大，鍾Sir亦坦言不確定能否修補，認為要交由窗師傅決定。

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另外，家電扣分位在冷氣去水喉未有妥善接駁好，鍾Sir發現浴室旁的房間冷氣去水喉只放在冷氣平台上，冷氣水將直接滴在平台上，有機會再滴到街外，觸犯法例。因此需要通知發展商，視乎要否使用吊船，將喉管妥善接駁好。

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至於門的部分，問題最多的大門位置，不只門鎖撞牆，需要將門阻移位；門底腳閘也失靈，不能擋風，若發生火災也不能阻煙，同樣要修理。最後就是鋪磚，「重災區」主要都在廚房，除了窗底外牆磚有空鼓問題需要更換，工作平台亦因鋪磚不平整而有積水，需要重做。

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同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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攝影：王嘉昌

記者：陳楚琨

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