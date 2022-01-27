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【美股前景】橋水：股市再跌兩成聯儲局才會出手救市　標普500要跌穿3500點？

股市 17:27 2022/01/27

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【美股前景】橋水：股市再跌兩成聯儲局才會出手救市　標普500要跌穿3500點？

全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）聯席首席投資官Greg Jensen接受彭博訪問時表示，預期聯儲局會容忍股市再跌多20%後，才可能出手救市。以標普500指數周三收報4349點計，意味標準普爾500指數將跌至3479點，接近2020年疫情爆發前的水平，聯儲局才可能出手救市。

Greg Jensen表示，現時情況沒有什麼理由令決策者出手救市，因股市震盪主要重挫投機性最強的股票，雖然股市波動率升至12個月高位，但美國正面對通脹升至40年高位、勞動力短缺、供應鏈斷裂威脅等危機，企業正因而增加庫存。

Greg Jensen認為，從聯儲局角度而言，資產價格下跌並不是一件壞事，所以他們會袖手旁觀，估計股市需要跌15%至20%，才能讓央行有所警覺，目前為止，過去幾周的下跌大部分是健康的，因為它消除了市場一些泡沫，例如加密貨幣。

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